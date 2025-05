El caso Koldo-PSOE crece. Uno, por la parte aún no judicialízala: los chats entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Dos, por la propia instrucción judicial. Y, como ya ha certificado el magistrado instructor del Tribunal Supremo, avanza por la línea de investigación de lo ocurrido en el rescate de Air Europa con 475 millones de euros. Nadia Calviño concedió previamente una línea ICO de 141 millones de euros y la Justicia ha tomado nota. Igualmente el hombre de María Jesús Montero en la SEPI se prestó a atender al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, antes de que el rescate contase con el respaldo oficial del Consejo Ministros. Y ahora se descubre que el propio Víctor de Aldama aseguró a Hidalgo que él era capaz de garantizar el rescate con todos "los ministros" implicados. No habló de uno. Hablo de "los ministros".

"Yo me encargo del resto con los ministros"

La UCO ha certificado que "el día 22 de septiembre de 2020, se entiende que motivado por algún impedimento en el objetivo de conseguir el rescate, Aldama le remitía a Hidalgo el siguiente mensaje de WhatsApp: "Amigo por favor déjame ayudarte puedo resolver esta situación confía en mí sé que estás mal muy mal pero confía en mí". El mensaje añadía: "Dile a Ramiro que coordine conmigo que él lleve tema Sepi y yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta muerda [sic] adelante". "Y luego callarás muchas bocas pero eso a su debido tiempo estoy contigo y a tu lado y sé que estás destruido pero lo único que quiero es ayudarte", finalizaba el mensaje.

La UCO explica el contexto: "Como puede leerse, Aldama dejó constancia de su compromiso con el devenir de la compañía aérea y su implicación "(...) yo me encargo del resto con los Ministros y sacamos esta muerda adelante". La UCO añade que, "sin que este mensaje hubiera obtenido respuesta alguna, cuatro días más tarde, a las 22:48 horas del día 26 de septiembre de 2020, Aldama le preguntó a Koldo si podía averiguar si Hidalgo se había puesto en contacto con Ábalos, solicitándole que le trasladase al entonces ministro que "Ok pues si les escribe que no le conteste y si el llama lo mismo por favor".

En otro fragmento la Guardia Civil destacó que, "antes de ello, Aldama subrayó "y por favor que no le responda ni le coja él por favor tiene que aprender y es la única manera". De esta manera, a través de ese ejercicio, Aldama se configuraba como la única vía para acceder al entonces Ministro del MITMA, a quien, cabe recordar, junto a su asesor Koldo, estaría destinando presuntas contraprestaciones económicas".

Por último, la UCO señala que "Koldo y Aldama continuaron involucrados en este asunto, hasta que finalmente, el 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de AIR EUROPA".

De este modo, se confirma que, si hasta ahora habían sido José Luis Ábalos y Begoña Gómez quienes habían atraído las miradas por sus mediaciones en plena aprobación del rescate de Air Europa, por lo visto el número de "ministros" conocedores de las gestiones de la trama debió ser superior.

Libertad Digital ya ha insistido en la presencia de unos de los cargos de María Jesús Montero. La SEPI, organismo que depende de ella, emitió una carta para ayudar a Air Europa aludiendo al rescate antes de que fuera aprobado. La UCO lo considera igualmente un indicio relevante del acceso de la trama al Gobierno en plena negociación del rescate de 475 millones de euros.

La SEPI es el organismo que concedió el rescate definitivo a Air Europa. Lo hizo unos meses después de que el ICO dependiente de Nadia Calviño le diese otra ayuda de 141 millones plasmada en una línea ICO de crédito. El rescate de la SEPI se concedió el 3 de noviembre de 2020 con presencia en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, pese a tener relación su mujer con Wakalua —filial del mismo grupo de Air Europa— y haberse reunido Begoña Gómez con el CEO de la compañía —Javier Hidalgo—. Pero antes ocurrieron dos cosas que han desatado las alarmas en la UCO. La primera de ellas fue la emisión de una nota de prensa el 7 de agosto, cuando el rescate se adjudicó en noviembre. La segunda, la emisión de una carta de esa misma SEPI a petición de la propia Air Europa y para ayudar a la compañía.

La carta fue firmada el "XX de septiembre de 2020". La fecha del documento, efectivamente, figura como "XX". Pero el documento está en poder de la UCO, como se puede comprobar en el documento que muestra Libertad Digital. El texto de esa carta señalaba lo siguiente: "Que la Solicitud [del rescate] se encuentra en periodo de análisis por SEPI como entidad encargada de la instrucción del procedimiento, previéndose la presentación al Consejo Gestor de una propuesta de resolución a los largo de las próximas semanas, dentro de los plazos legalmente previstos. Que en el caso de ser aprobada la solicitud por el Consejo Gestor del Fondo y por el Consejo de Ministros, y formalizada la operación de apoyo público temporal, podría considerarse que: las compañías de la Division Aérea Aire Uropa Líneas Aéreas, S.A.U. y Aeronova S.L.U. que son las dos compañías de al división que operan bajo las marcas "Air Europa" y "Air Europa Express" serían las que tendrían reconocido su carácter estratégico". Y que "la Solicitante y su grupo cumpliéndose las previsiones contempladas en el Plan de Viabilidad presentado, estarían en mejores condiciones para superar las dificultades que están atravesando como consecuencia del covid-19".

Traducido: la carta incluía una serie de valoraciones que, tanto por la fecha, previa al examen de la empresa, como por sus aseveraciones, dejaba entrever, cuando menos, una comprensión de las dificultades de la empresa.

De hecho, el propio documento incluyó una aclaración final ante la evidencia de que se trataba de una carta que podía comprometer: "Que lo anteriormente expuesto tiene carácter informativo. Esta carta no supone, en ningún caso, compromiso de otorgar a la solicitante apoyo público temporal alguno con cargo al Fondo. El análisis de la operación de apoyo público temporal y el posible otorgamiento de la misma estará sujeto al procedimiento previsto en la normativa de aplicación".

Eso sí, sin grandes miramientos, reconocía que "se expide la presente carta a solicitud expresa de Air Europa Holding S.L.U. Su presentación a terceros, sean entidades públicas o privadas, será bajo la exclusiva responsabilidad de Air Europa Holding S.L.U, habiendo respetado SEPI estrictamente el carácter reservado de la información". Es decir, que la carta era una ayuda extra a Air Europa para que ganara crédito o apariencia de viabilidad hasta que llegara el dinero del rescate.

