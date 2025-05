La frase de Koldo que acorrala a Cerdán: "El cupo vasco es de Santos. No nos metamos en su terreno"

Santos Cerdán asegura que todo es inventado y "fango". Que todo es mentira. Pero lo cierto es que el rastro de su presenta labor como comisionista de la trama Koldo-PSOE no deja de crecer -en concreto, con cuatro empresas y licitaciones distintas- y que el sumario incorpora desde hace tiempo fragmentos de muy difícil explicación por parte del número dos del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. Una frase confesada por Víctor de Aldama en sede judicial da una idea de la magnitud de su implicación: "El cupo vasco es de Santos. No nos metamos en su terreno"

Víctor de Aldama declaró en noviembre de 2024 ante la Audiencia Nacional. Y en sede judicial aseguró que le dio 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para "contentarle" por el "enfado" que le había provocado que interviniera en una

licitación para una constructora gallega cuando Cerdán pretendía que esa obra fuera para una de las empresas de su denominado "cupo".

Mascarillas

Así consta en el vídeo de la declaración que efectuó Aldama ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, de forma voluntaria en el marco de la investigación del caso Koldo-PSOE, entre otras cuestiones, por las presuntas comisiones cobradas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia o de obras públicas.

En la grabación se puede ver cómo el abogado de Aldama le pregunta por los pagos realizados por la presunta trama a varias personas. Aldama menciona entre ellas a Santos Cerdán y explica que se hizo en el contexto de "una licitación con una constructora". Las nuevas investigaciones apuntan a una gestión que habría realizado Cerdán en favor de Acciona y que no fue definitivamente a la apadrinada por el socialista pese a lo que se le habría pagado a Cerdán por el enorme enfado que desató el que no se le hiciera caso.

Cupo vasco

"Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de... Que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces, que ha habido... que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado que se ha liado muy grande. ¿Y yo, qué culpa tengo? Nos habéis dicho 'qué tal' y hemos ido a esa licitación", señaló Aldama. Al final, "por contentarle" se le habría hecho "un pago de 15.000 euros", afirmó.

Aldama dio más detalles: que el pago se hizo en "el bar que enfrente de Ferraz". Que "si las cámaras no se borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán".

Santos Cerdán ha negado este capítulo y acusación: "Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca". Pero lo cierto es que la UCO ha detectado más presencia de empresas vascas o navarras que podrían coincidir con la descripción del cupo que realizó Aldama. Y de eso va el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Lo cierto es que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra a un paso de la imputación en la trama Koldo-PSOE por el Tribunal Supremo. Tal y como avanzó en exclusiva LD el pasado mes de febrero, la Fiscalía Anticorrupción ha constatado la existencia de material incriminatorio contra Santos Cerdán tras el trabajo efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los investigadores han localizado indicios delictivos contra el diputado socialista y mano derecha del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el teléfono móvil incautado al empresario Víctor de Aldama en el marco de la trama Hidrocarburos. No obstante, también hay indicios contra el dirigente del PSOE de una etapa anterior, previa a la trama Koldo.

