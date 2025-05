El presidente de RTVE, ajeno a los escándalos de 'La familia de la Tele' y Eurovisión: "Ha merecido la pena"

El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López, ha comparecido este jueves 29 de mayo ante la Comisión Mixta del Parlamento para abordar diversas cuestiones relacionadas con la polémica en torno a la última edición del Festival de Eurovisión. Durante la sesión, que ha comenzado a las 10:30, ha respondido a una veintena de preguntas de los distintos grupos parlamentarios, centradas especialmente en la participación de Israel.

En su última intervención López ya respondió a algunas preguntas relacionadas con Eurovisión. "Yo creo que es posible en democracia debatir, hablar, confrontar ideas", señaló el presidente en relación a la respuesta positiva de la UER para fomentar el debate en Europa.

La Comisión Mixta también ha dirigido varias preguntas a la programación de Televisión Española y la polémica sobre la imparcialidad e independencia de este servicio público.

Polémica de Eurovisión

En primer lugar, el presidente ha sido preguntado por los pasos que debería seguir la UER respecto a la participación de Israel. López ha contestado que "la postura que ha mantenido RTVE ha producido por primera vez en los últimos años un movimiento dentro de UER que ha merecido la pena". Además, ha señalado que "creo que no se ha realizado desde UER una gestión correcta de este asunto".

Por otro lado, respecto a las medidas que la Corporación tiene previstas para promover la cultura de la paz y el respeto a los Derechos Humanos, José Pablo López ha defendido las actuaciones de RTVE durante la retransmisión de Eurovisión. "La neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia", afirmó el presidente del Consejo. Además, volvió a señalar a la UER, indicando que no comprende qué problema ven en este tipo de declaraciones.

El tema de las banderas LGTB en el festival europeo también ha tenido protagonismo durante la intervención del presidente del Consejo. López ha comparado la bandera de este colectivo con la bandera ucraniana: "No hemos podido volver a ver a ningún participante llevar la bandera de Ucrania". También, el presidente de RTVE ha criticado que haya que esconder una bandera LGTB para sacarla al escenario en un evento público. "Que haya que esconder la bandera como hizo Nemo, el anterior ganador de Eurovisión, para sacarla en el escenario en pleno 2025 dice mucho de la organización", ha criticado el presidente de RTVE.

Críticas a ‘La Familia de la Tele’

El presidente del Consejo de Administración también ha sido preguntado por las polémicas que están generando los nuevos programas de Televisión Española. En cuanto a La Familia de la Tele, López se ha mostrado optimista y ha señalado el caso del programa Mañaneros 360. Este programa "ha tardado 2 años en ser líder", según López. Además, ha añadido: "Tengo bastante paciencia con los programas". Por otro lado, ha insistido en que "hay mucha gente interesada en que a TVE la vaya mal".

López no ha mostrado ninguna preocupación por los resultados de La Familia de la Tele, pese a estar financiados con dinero público, y ha dicho que "nos hemos equivocado con muchísimos programas y no pasa nada, se corrige". Sobre si tiene pensado finalizar la emisión de este programa, el presidente ha señalado que cuando tenga el "convencimiento profesional" de que el programa no da más de sí lo retirará de la parrilla.

López también ha sido preguntado por la imparcialidad de los programas de TVE como el de Malas Lenguas o Mañaneros 360. "A mí el gobierno no me pide nada, tengo total autonomía para tomar decisiones", ha defendido el presidente del Consejo. También se ha mostrado optimista con su labor al frente de RTVE y ha señalado que procederá a la renovación de ambos espacios cuando sea preciso.