Así es la acampada feminista y LGTBI que pide que "el Estado de Israel desaparezca"

Apenas unas decenas de personas (80 el día que más se han juntado) que dicen ser defensores del colectivo LGTBI y feministas han acampado a los pies del monumento a las Brigadas Internacionales, en las inmediaciones de la Universidad Complutense de Madrid contra el Estado de Israel y en defensa de la causa palestina que representa el régimen terrorista de Hamás.

Sin crítica alguna a la actividad terrorista de Hamás y la matanza que perpetró en Israel el 7 de octubre de 2023, calificado por muchos expertos como el peor atentado terrorista de la historia, al menos en términos cuantitativos, y en el que asesinaron a 1.189 personas y secuestraron a 251. De esas 251 personas se estima que continúan en cautiverio unas 70, de las que se cree que 34 están muertas.

Pues bien, de esto último, los feministas y defensores del colectivo LGTBI acampados en la Complutense, prefieren no hablar. Se limitan a decir que lo de Hamás "no es terrorismo, sino resistencia".

El desencadenante de esta nueva acampada ha sido, dicen, las declaraciones del presidente israelí, Benjamin Netanyahu, asegurando que Israel controlaría la Franja de Gaza al término del conflicto, lo que los acampados consideran que Israel busca una limpieza étnica de los habitantes de Gaza.

Sin embargo, no consideran limpieza étnica pedir "que desaparezca el Estado de Israel por ser un Estado colonial" como ha deseado uno de los acampados que, a preguntas de Libertad Digital se ha confesado "un hombre queer que políticamente" se siente "una travesti" y que se opone a los "mandatos binarios porque ninguna persona encaja en ellos". Seguía este acampado asegurando que lo que se debe priorizar es la liberación de Palestina para que después sean las personas LGTBI y las mujeres palestinas las que luchen por sus derechos. Como si eso fuese posible en una Palestina bajo el régimen terrorista de Hamás y el fundamentalismo islámico.

La persecución de la homosexualidad en Palestina es "un bulo"

Para estos feministas y defensores de los derechos LGTBI, es algo así como una exageración y manipulación cuando se les recuerda que el régimen de Hamás persigue a su propio colectivo, amén de pisotear los derechos de las mujeres.

"Son casos que están exagerados por la propaganda", defienden, porque para Hamás "no es ilegal ser queer –ideología de género de las personas que no se identifican con ser mujeres ni hombres—". Para ellos todas las informaciones que apuntan a la persecución de este tipo de condición sexual en Palestina son "bulos" y propaganda que se realizan desde ciertas esferas para que esos colectivos no apoyen la causa.

"No veo contradicción"

En este mismo sentido, otro de los preguntados por este diario han justificado la persecución de las personas homosexuales y las mujeres asegurando que, aunque Hamás la lleve a cabo, se debe apoyar el fin del conflicto entre Israel y la banda terrorista para que finalice el "genocidio" que, según ellos, se está llevando a cabo: "Yo no veo ninguna contradicción, creo que ninguna cantidad de hijo de puta que seas, te hace merecer morir".

De la misma forma se ha pronunciado otro de los estudiantes, que ha asegurado ser palestino, y que ha afirmado que la convivencia entre los derechos de las personas del colectivo LGTBI y las mujeres bajo el mandato de Hamás es viable. "Estamos en 2025", ha zanjado aludiendo a que la modernidad de la época también ha llegado al territorio controlado por Hamás. Además, ha expresado que la acampada "puede cambiar muchas cosas", como que el Gobierno de España realice un "embargo de armas" a Israel para perjudicarlo en el conflicto.