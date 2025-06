El obispo de San Sebastián defiende el Sagrado Corazón de Urgull frente a la propuesta de retirada de Bildu

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso, se ha mostrado contundente mediante un escrito de 8 páginas ante la propuesta de Bildu de retirar el monumento del Sagrado Corazón de Jesús que corona el monte donostiarra de Urgull.

Para el obispo resulta chocante "que hoy se pretenda presentar el monumento al Sagrado Corazón como un ‘símbolo franquista’ e ‘instrumento de exaltación dictatorial’, cuando la imagen del Sagrado Corazón habla más bien de amor y de paz".

Ataque a un símbolo religioso

El dos de junio desde Bildu impulsaron la propuesta de retirar el Sagrado Corazón amparándose en la Ley de Memoria Democrática. Desde la formación vasca han señalado que la escultura "cumple todos los atributos y condiciones para ser considerado un símbolo de exaltación del régimen franquista y su ideología nacional-católica, claramente contrario a la memoria histórica y democrática".

Además, propusieron ir más allá y pidieron que no se realice "ningún acto de conmemoración del 75 aniversario de la construcción de la estatua del ‘Sagrado Corazón’ en el monte Urgull". También solicitaron que la escultura no recibiese ningún tipo de mantenimiento "en tanto que queda probado su significado ideológico nacional-católico y de exaltación de la dictadura franquista".

Repaso histórico del obispo

Ante este ataque, el obispo de San Sebastián ha procedido a dar un repaso de historia a la formación vasca. En primer lugar, el obispo ha señalado el "difícil argumento" de calificar al monumento como franquista dado que "se trata de un proyecto anterior al franquismo institucionalizado". En concreto, el proyecto fue formulado diez años antes de que Franco asumiese el poder en España por los creyentes guipuzcoanos "que deseaban consagrar Gipuzkoa al Corazón de Cristo"

El obispo remarca que se trata de una iniciativa que "nace de los creyentes y del pueblo" y que fue retomada en 1938, en plena guerra civil. "La idea de erigir la estatua no pretendió nunca ser un monumento a Franco, ni a los caídos, ni nada similar, sino ser un homenaje a la misericordia divina que muchos sacerdotes, religiosos y laicos consideraban necesaria para sostener la esperanza en medio de un tiempo convulso", señala el obispo.

Por último, Prado hace referencia a la inauguración del monumento como una ceremonia "exclusivamente litúrgica" lo que termina de alejar de todas sospechas propagandísticas a la estatua.

"Por tanto, afirmar que el monumento al Sagrado Corazón del Monte Urgull es un monumento para la ‘exaltación franquista’ es una tesis que difícilmente se sostiene ante la historia de los hechos. Quienes así lo afirman parecen ignorar la extensa documentación histórica recogida en tantos boletines, actas, artículos y libros escritos al respecto", sentencia Prado.

"Buscar otras fórmulas"

El Grupo de Trabajo de Simbología Franquista del Consejo de Memoria Histórica de San Sebastián finalmente ha visto cómo su propuesta para incluir el Sagrado Corazón de Urgull en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática no ha contado con el apoyo del alcalde de San Sebastián.

El Consejo de Memoria Histórica se ha reunido este martes y no han votado la propuesta del grupo de trabajo de incluir en esa lista al Sagrado Corazón. No obstante, todavía no se dan por vencidos, y las palabras del obispo, que describen la realidad de los hechos, no parecen desmotivar al Consejo, que ha asegurado que seguirá trabajando para "buscar otras fórmulas" con el fin de incluir el Sagrado Corazón en el Catálogo de simbología y elementos contrarios a la memoria democrática.