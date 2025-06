Rufián, Aitor Esteban y Oskar Matute cargan contra Ayuso por irse de la Conferencia… y lo hacen en perfecto español

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona ha estado marcada por el estreno del servicio de traducción simultánea para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Una medida impulsada por el Gobierno central —fuera del reglamento— a petición de comunidades como Cataluña y el País Vasco, y que ha supuesto un gasto de 11.600 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido con lo que había advertido un día antes: se ha ausentado de la sala durante las intervenciones en vasco y en catalán del lehendakari Imanol Pradales y del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, respectivamente. Ayuso ya había mostrado su rechazo al uso de los conocidos "pinganillos" y defendido que el castellano debía ser la lengua común en un encuentro de estas características.

"Considero que es un disparate hablar en español en el pasillo durante el café y luego ponerse un pinganillo para tratar aquí los temas de todos los españoles", ha dicho Ayuso una vez reincorporada a la reunión con sus homólogos.

Precisamente, el plantón de Ayuso ha provocado una rápida reacción de líderes nacionalistas… en castellano. A pesar de defender el uso del vasco y el catalán en las instituciones, los mensajes de crítica a la presidenta madrileña se han producido íntegramente en español.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha sentenciado en redes sociales, sin referirse directamente a la presidenta: "Quien se escandaliza por el empleo del euskera o el catalán tiene un serio problema y demuestra que carece de argumentos profundos para hacer política".

A este comentario respondió el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Rafael Núñez Huesca: "Lo dice en español, para que le entendamos todos".

Lo dice en español, para que le entendamos todos. https://t.co/SSUZlQPPT2 — Rafael Núñez Huesca (@NunezHuesca) June 6, 2025

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha ironizado sobre la actitud de Ayuso pensando que en un principio la presidenta ni se había ido ni se había puesto el pinganillo durante la intervención de Illa. "Igual porque ya lleva uno y le ha dicho que no se vaya", ha dicho en una primera publicación, a la que luego él mismo se respondía: "Pues al final sí le ha dicho que se vaya. Tendría retorno".

Pues al final sí le ha dicho que se vaya 😂 Tendría retorno. https://t.co/TqWU6Me0Or — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 6, 2025

Ayuso llegó a asegurar ayer jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid: "El pinganillo no me lo piensa poner". Para la presidenta de la CAM, utilizar el catalán en el encuentro de líderes autonómicos celebrado este viernes es "hacer provincianismo con el secesionismo catalán que es una corruptela que no voy a pagar".

Vade retro cultura!!! No muy lejos, por cierto, de la famosa frase de Millán Astray a Unamuno. De tal palo… https://t.co/DgTOFHYKXq — Oskar Matute (@OskarMatute) June 5, 2025

Desde EH Bildu, Oskar Matute, reaccionaba a estas palabras con una comparación: "Vade retro cultura!!! No muy lejos, por cierto, de la famosa frase de Millán Astray a Unamuno. De tal palo…". De nuevo, también en español.