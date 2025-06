La cloaca del PSOE: "Me han dado auténticas perlas gráficas de jueces, políticos y policías, con vídeos y con fotos"

Libertad Digital publica en exclusiva un nuevo audio de la cloaca del PSOE en la que se conspira contra jueces, políticos y policías.

La nueva grabación, a la que ha tenido acceso LD, es enviada por el exmagistrado y abogado Luis José Sáenz de Tejada a la mano derecha del secretario de Organización de PSOE Santos Cerdán, Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset en octubre de 2024. Posiblemente, tras un viaje de fin de semana a Badajoz.

Sáenz de Tejada pide a la cloaca del PSOE de Pedro Sánchez una "estructura para empezar a funcionar" y después asegura que le han entregado "auténticas perlas gráficas", concretamente, vídeos y fotos de jueces, políticos y policías:

Buenos días, vamos a ver, ayer llegué a las 12 de la noche de estar allí todo el fin de semana. Allí hay para sacar con una pala, con una pala porque evidentemente cuando se va juntando más gente que ha estado dentro y demás, bueno allí hay, entonces necesitamos una mínima estructura, algo ya para empezar a funcionar ahí, para sacarlo por las alcantarillas.

Bueno me han dado auténticas perlas gráficas de jueces, políticos, pero vamos con vídeos y con fotos, entonces y muchas cosas de policía también, tanto anterior como actual, de cómo nombraron al director general de la policía, creo que era él, no me acuerdo ahora el nombre, Blas, no me acuerdo, pero ya se lo dije también a alguien, no sé si a Javier (Javier Pérez Dolset), necesitamos algún operativo allí ya de para poder canalizar todo esto. Yo no puedo estar trabajando los fines, o sea es que desborda ya de la información, pero información de contundente y con gente detrás tirando para adelante con la documentación.

Entonces, hay que hacer algo porque yo no puedo estar ahí tal, yo voy cogiendo todo, pues nadie sabe nada, los he dejado lo que os dije, bueno pues mira, yo os lo llevaría esto, si era un momento tal, os lo llevaría como abogado para intentar hacer un frente común. Pero nadie sabe nada de nada, entonces ya les he dicho que se lo voy a llevar, independiente que lo haga o no, pues que hagamos algo o no, yo os lo voy a llevar. Lo único los he dejado ahí otra vez en stand by, pues porque les diría esta semana si, pues eso, que estén preparados, por si hacíamos otra reunión o tal, no les he dicho nada más, que si hacía yo otra reunión, entonces está todo preparado, pero hay que ponerse ya.