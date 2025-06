Aldama apunta a Zapatero: asegura que le llevó en su avión privado de Caracas a Santo Domingo

El nexo corruptor de la trama de hidrocarburos y cuya excarcelación y declaración ante el juez disparó las sospechas de la corrupción sistemática en el núcleo del PSOE y del Gobierno de Sánchez, Víctor de Aldama, fue el invitado estrella del programa Horizonte que dirige Íker Jiménez.

Fueron muchos los nuevos datos que aportó Aldama, quien no ha dado puntada sin hilo desde que apareció en la esfera pública, ya que todo lo que confesó se está probando. Entre los nuevos datos que desveló en Horizonte, destaca el señalamiento a uno de los principales valedores del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero: "Le he oído hablar mal de mi. Y no sé por qué. Yo siempre he sido correcto. Incluso me pidieron que le llevara en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le llevé", dijo Aldama.

Así, el expresidente Rodríguez Zapatero, uno de los que ponía las manos en el fuego por Santos Cerdán y por Cristina Fernández de Kirchner y que las lleva abrasadas por ambos; uno de los principales líderes del Grupo de Puebla, que aglutina a los autócratas y dictadores bolivarianos de Iberoamérica, utilizó el avión privado de éste para viajar de Caracas a Santo Domingo, según Aldama.

Ábalos era el ídolo de Koldo

Aldama no se quedó ahí. En conversación con Íker Jiménez se mostraba muy sorprendido por que Koldo hubiera grabado a José Luis Ábalos: "Yo sabía que Koldo había grabado a Santos Cerdán y sé que tiene información del presidente Sánchez, lo que no me podía imaginar es que haya grabado también a Ábalos. Para Koldo, Ábalos era su ídolo, él mismo ha dicho que mataría por él".

Por otro lado, Aldama recordó cómo Koldo le pidió que entregara una cantidad de dinero en un sobre a Santos Cerdán y cómo finalmente la entrega se produjo en el bar de enfrente de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. E insistía Aldama: "Se ha demostrado que a Santos Cerdán se le ha entregado dinero, no sólo yo. Se le ha entregado muchísimo dinero".