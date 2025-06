Pedro Sánchez, "Don Teflón", sentenciado por 'The Times': "La fiesta se ha acabado"

Fuera de nuestras fronteras sigue siendo noticia la deriva que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez, acorralado por los escándalos y atrincherado en Moncloa. La imagen internacional del presidente sigue emborronándose a medida que se suceden los titulares sobre corrupción y las impactantes explicaciones del presidente, que se presenta ahora como víctima de una "operación de demolición moral" avisando de que no soltará las "riendas" del poder.

The Times dedica este martes uno de sus editoriales al Gobierno socialista: "La fiesta se ha acabado para el primer ministro español, cuya reputación parecía impermeable a los repetidos escándalos". Tras llamarle hace unos días "galgo de Paiporta", el diario le dedica ahora el apelativo de Don Teflón, que ya se ganó en el pasado un mafioso neoyorquino por sus cualidades "antiadherentes" ante los problemas. El diario británico le reconoce a Sánchez la virtud de que "no se le peguen los múltiples escándalos" para añadir a continuación que "los españoles se merecen algo mejor".

El editorial analiza las dos comparecencias de Sánchez: la de ayer, "combativa", "responsabilizando a la oposición de las acusaciones de corrupción que han manchado su endeble administración"; la de hace unos días, "pidiendo perdón" tras la dimisión de Santos Cerdán.

Tras recordar cómo Sánchez declaró entonces que tiene muchas virtudes y defectos, entre ellos "haber confiado demasiado" en Cerdán, The Times destaca cómo su conclusión no fue que lo haría mejor sino que los ciudadanos no opinarán hasta las próximas elecciones, que se celebrarán en la fecha prevista, 2027. Dice el diario que sería comprensible que los españoles pensaran "que eso es esperar demasiado".

"El señor Sánchez huele conspiraciones por todas partes, pero el hecho es que los investigadores policiales y los juzgados parecen estar trabajando de forma escrupulosa", señala el diario británico recordando las sospechas sobre Begoña Gómez y sobre el enchufe su "hermano músico". Después, desgrana el "catálogo de errores" de su gobierno desde 2018, citando la DANA por los enfrentamientos entre la administración regional y central, el apagón al que siguió un "apagón informativo" y por el que ha sido acusado de poner "los objetivos de emisiones cero por encima de la seguridad energética" e incluso las políticas de vivienda, crítica que quizás escueza especialmente en la administración socialista que está tratando de vender sus logros "sociales" como el motivo por el que todo escándalo se le debería perdonar.

Concluye el diario sentenciando que Sánchez, demasiado a menudo, evita "el escrutinio público" y que "un Gobierno con principios no actúa así". Añade que las "bravatas" de Sánchez obedecen a dos objetivos: "desviar la atención de su tambaleante" coalición del Gobierno, y presentar "a la alternativa de conservadores y Vox como el auténtico coco".

El giro de El País

No es el único artículo sobre Sánchez que publica hoy el diario: su corresponsal en Madrid resume la comparecencia de ayer con el titular "Sánchez batalla por su vida política ante las acusaciones de corrupción", destacando cómo el líder socialista "está bajo una presión creciente" para que se eche a un lado tras el informe que muestra "cómo sus dos sucesivas manos derechas han cobrado mordidas de contratos públicos".

Menciona cómo ante el escándalo "aliados clave están pidiendo su marcha" (en alusión a Podemos) y "El País, habitualmente leal al Gobierno, dijo en un editorial que "el revuelo conocido esta semana ha hecho tambalearse la credibilidad del Gobierno y la del presidente".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.