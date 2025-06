Carta de Sánchez para acusar ahora al PP de una operación para "derribar a un Gobierno legítimo"

La deriva de excusas de Pedro Sánchez ante la acumulación de evidencias sobre la corrupción de su gobierno ha sumado este martes un nuevo capítulo con la publicación de una carta a la militancia, que contiene, ySánchez habla ahora de una "operación de demolición moral" contra él para derribarlo "al precio que sea" engorda, los argumentos de los últimos días para justificar que piense continuar al frente del Ejecutivo hasta 2027 e incluso aspirar a seguir siendo candidato.

En una extensa misiva de tres páginas, Sánchez arranca, como este lunes, con la mención a los audios de Koldo y Ábalos "incompatibles con los valores progresistas y profundamente feministas de nuestra organización". Sin pedir esta vez perdón a "las mujeres", reitera que le "repugna" el "machismo que proyectan algunas declaraciones".

El presidente vuelve luego a declararse una víctima más del entramado: "Es una herida que nos duele a todos", dice al aludir a los "compañeros que ocuparon altas responsabilidades" y han "traicionado la confianza de este partido".

Saca pecho de lo hecho hasta ahora ante el escándalo, que se ha limitado a una primera auditoría que ayer ya dio por concluida, a la expulsión de Cerdán y de Ábalos, este último 16 veces después de su dimisión, a los cambios en la cúpula del partido que incluyen a una persona que también aparece en el informe y a una comparecencia que quizás no llegue antes de verano. Pese a ello, Sánchez sostiene que "desde el primer momento hemos actuado con contundencia, pidiendo la renuncia inmediata de quien estaba implicado". "Nosotros tomamos decisiones rápidas y ejemplarizantes; otros escriben mensajes de apoyo. Nosotros denunciamos las prácticas corruptas; otros las encubre y amparan, valiéndose incluso de policías patrióticas", dice el presidente en el primer ataque al PP de la carta.

Compartimos la decepción e indignación. Pero vinimos a mejorar la vida de la gente y vamos a seguir adelante. Con la misma ilusión y ganas que el primer día. Contad conmigo. Cuento con vosotros. Mi carta a la militancia:https://t.co/sCpGL7adK5 pic.twitter.com/sLOSXOPGNQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 17, 2025

El presidente añade que "ningún partido está a salvo de la infamia de la corrupción" para decir luego que "por supuesto España tiene un Partido Socialista Obrero Español limpio". Afirma que "que no conociéramos el informe de la UCO antes de su publicación, como quedó públicamente acreditado (quizás en alusión al micro abierto en la SER que reveló los nervios del Gobierno) habla de la salud democrática de nuestro país". No menciona en cambio otro escándalo destapado apenas hace unos días, el de las cloacas socialistas tratando de desactivar a los investigadores que están tras la maraña de escándalos del Ejecutivo. "Lo que sí es censurable", continúa Sánchez, "es que se haya puesto el contenido de ese informe al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo".

Ahondando en el señalamiento del PP y del supuesto complot en su contra, Sánchez dice que apelará a "un debate sereno" sobre la lucha contra la corrupción: "Si la derecha se borra de ese debate, como seguramente hará, es porque su prioridad es otra: derribar al Gobierno al precio que sea".

Tras volver a retar a populares y Vox a una moción de censura, llega a decir que PP y Vox "están en una deriva de odio y legitimación de la violencia que se refleja, entre otras cosas, en el acoso a muchos militantes socialistas y en el ataque a numerosas casas del pueblo". "Puede que el PP haya renunciado a defender las conquistas y valores fundamentales de nuestra democracia. Nosotros jamás lo haremos", dice el presidente, que en otro momento de la carta afirma que "nos enfrentamos a una operación de demolición moral, por procedimientos que conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden combatir".

En cuanto a su futuro, vuelve a dejar claro que no se irá: llama a no perder "la perspectiva" sobre unos desafíos que "no se resuelven con titulares ni con linchamientos" y por los que "vamos a seguir adelante", "con la misma ilusión y ganas que el primer día". "Con más aún si cabe, porque los socialistas siempre nos hemos crecido ante la adversidad, dando lo mejor de nosotros mismos", dice en una frase que retrata especialmente al presidente.

El atrincherado Sánchez también repite que "no hemos venido a ocupar sillones": "No vamos a permitir que nada nos aparte de esos anhelos en los que millones de personas han depositado sus esperanzas".