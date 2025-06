El líder de los socialistas catalanes y presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha tenido una incómoda sesión de control en el parlamento catalán. No tan accidentada y áspera como la de Pedro Sánchez en la carrera de San Jerónimo, pero tan compleja que el habitualmente sosegado Illa ha llegado a perder los papeles en sus respuestas.

Illa ha tratado de andar con pies de plomo en la respuesta a Junts, cuyo portavoz, Albert Batet, le ha echado en cara una posible financiación irregular del PSOE. El dirigente socialista ha recalcado en primer lugar que el PSC no es el PSOE. "Hemos tenido, no el PSC sino el PSOE, que es un partido hermano al que quiero mucho, un problema grave de un persona con una responsabilidad muy alta, secretario de Organización ni más ni menos, que ha tenido un comportamiento innoble. Han aparecido grabaciones, tenemos un informe, pero no tenemos ningún procedimiento judicial abierto ni ninguna sentencia. Y ya con este informe detectando unas conductas inapropiadas, absolutamente repugnantes e incompatibles con nuestra manera de entender la política ya no es miembro del Partido Socialista", se ha defendido de entrada Illa.

En la repregunta, Batet ha vuelto a referirse a la financiación ilegal, a lo que Illa ha respondido: "No hay financiación irregular. Cuidado con lo que decimos y sobre todo cuidado con quien lo dice", en alusión a los numerosos escándalos de corrupción que acabaron con las siglas de Convergència.

"No tengo nada que esconder"

Mucho más duro ha sido el intercambio de golpes con el presidente del grupo del PP, Alejandro Fernández. "No tengo nada que esconder, no tengo nada de que esconderme. He actuado siempre con corrección y con pulcritud, y ustedes me han pedido siempre explicaciones en el Congreso, en el Senado, durante la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia y aquí estoy para dárselas. Ha habido una persona que ha actuado mal y ya no es miembro del Partido Socialista, estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me solicite", ha asegurado Illa.

Las tres preguntas de Fernández

En su turno de vuelta, Alejandro Fernández ha lanzado tres preguntas a Illa. "En el informe de la UCO, Koldo asegura textualmente: "Salvador Illa habla muchísimo con el Chili". ¿Quién es el tal Chili? Porque semejante apodo no presagia nada bueno. Dos, en el informe de la UCO, Koldo asegura, cito textualmente: "No solo me investigan a mí, también a Salvador Illa". ¿Le consta a usted que alguien le esté investigando? Y tres, ¿participó o intermedió Koldo o Santos Cerdán, es igual, en la compra de mascarillas del Ministerio de Sanidad mientras usted dirigió dicho ministerio?"".

"Si me han investigado no lo sé"

Illa, visiblemente nervioso, ha replicado que "de mascarillas, nada de nada. En su casa sí ha habido gente que ha cobrado comisiones. Y al de su partido que lo denunció le echaron. Si me han investigado, no lo sé. Deduzco que sí. Desde que era ministro, deduzco que sí. Y no tengo ningún inconveniente en que me investiguen, ninguno, ninguno, ninguno. No tengo que esconderme de nada. Y tres, no tengo ni puñetera idea de quién es el tal Chili. Y hablo por Signal con quien me conviene hablar por Signal y por WhatsApp y por teléfono y por SMS y personalmente. Nada de lo que esconderme. Mire, la diferencia es que cuando nosotros tenemos un caso grave de corrupción echamos a la gente de nuestro partido. Ustedes echan a quienes denuncian la corrupción en su partido. ¡Qué gran diferencia!".

Amenaza a Vox

También se ha mostrado fuera de sí en respuesta al presidente del grupo de Vox, Ignacio Garriga, a quien ha amenazado con llevar a los tribunales por equiparar a los socialistas con una organización criminal. Garriga también ha aludido al escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad y al pago indebido de 168 millones detectado por la Sindicatura de Cuentas. Illa ha defendido a ERC y ha negado que se haya producido malversación.