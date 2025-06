La UCO desliza una trama paralela de presunto amaño de obras públicas con Pepe Blanco

El delito de financiación ilegal del PSOE sobrevuela el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y lo hace por partida doble. Mordidas en obras públicas, repartos de dinero y, como desvela la UCO, todo un lenguaje en clave para aludir a una serie de pagos que podrían ser financiación ilegal del PSOE -"impuesto"- y otros pagos "a espaldas del partido", que se los llevaban los propios cargos, como Ábalos. Pero en el informe se apunta a una vía doble. Y es que la UCO ha interceptado conversaciones en las que Koldo denuncia ante Santos Cerdán una vía paralela en la que estaría Pepe Blanco e Isabel Pardo de Vera. Y Pepe Blanco es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Gente fuera del baile"

El informe señala que, "como se puede observar en las capturas de la conversación, José Ruz [uno de los empresarios con adjudicaciones bajo la lupa de la Guardia Civil] le pidió a Koldo que le permitiese hablar directamente con Santos ("el navarro"). El motivo de querer hablar con el entonces Secretario de Organización del PSOE radicaba en que tuvieran "heridos inocentes" y "gente fuera del baile". La UCO apunta a que se trataba de quienes pagaban por delante del partido y se quedaban fuera de adjudicaciones por otras empresas que lo hacían "a espaldas del partido", porque algunos como Ábalos se llevaban demasiado para ellos mismos.

Pero esa vía de financiación ilegal sería tan sólo una de ellas, porque aparece el rastro de una segunda que -por dentro o fuera del partido- estaría siendo teledirigida por el alfil de Zapatero desde sus tiempos de presidente.

Koldo afirma que "lo único que quiero (Ininteligible) es que yo… absolutamente todos… eh José, ha cogido directamente de ti. A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos (ininteligible). Venían a pedir a José (ininteligible) "ha dicho el presi…(ininteligible)". "Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla (Ininteligible) tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de (Ininteligible) y una mujer y vivimos de la pensión (Ininteligible) y mira el trabajo que tiene (Ininteligible)".

Koldo se quejaba del trato recibido, después de haber vivido de la trama y del Gobierno desde hace años. Y de recibir, por ejemplo, 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama por gestiones como las del rescate de Air Europa.

"Isabel, la hija de puta"

Koldo fue a más: "Creo, creo que, por pedir cuatro cosas puntuales, dos cosas puntuales, ahora que ya (Ininteligible) porque Ricardo Mar, Isabel, la hija de puta que, además se lo digo.

Santos: (Interrumpe) Isabel…, ¿la Pardo de Vera?

K: Pardo de Vera, eso (Ininteligible) no tiene perdón de Dios, tío.

S: ¿Qué te ha hecho?

K: ¿A mí? Ja, se lo ha hecho a José, a José le dijo, ¿a qué quieres que

ayudemos? Delante mía eh, es un crack. Dijo, bueno pues os envió a ésta, e hizo todo lo contrario, bloqueo (Ininteligible), o sea, no les dio nada, les destrozó la vida, (Ininteligible)".

Y llega el momento en el que Koldo detalla la segunda red de cobro de comisiones: "Isabel Pardo de Vera, con Pepiño Blanco, están haciendo la (Ininteligible) juntos (susurra) (Ininteligible)… él se hace el tonto (Ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir… es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho (Ininteligible), pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo…".

La UCO aclara: "En el final de este extracto se puede observar cómo Koldo habría terminado enfrentado con Isabel Pardo de Vera. El motivo de este desencuentro habría radicado en que ésta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado, sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas". Es decir, que hablaban de a qué empresas dar concesiones a dedo. "Tras recalcar Koldo su entrega en todas las gestiones que se le encomendaron cuando formaba parte del MITMA y del PSOE, Santos se mostró proclive a ayudarle económicamente de alguna manera". Traducido: Santos Cerdán no se muestra sorprendido en ningún momento de que haya obras que se estén destinando presuntamente a una segunda red de influencias gestionada por Pepe Blanco, el hombre fuerte de Zapatero.

