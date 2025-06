Yolanda Díaz lo tiene claro: la España vaciada es culpa de Franco por empeñarse en el "desarrollismo"

Nueva aportación a la historia política y hasta urbanística de Yolanda Díaz. La España vaciada también es culpa de Franco por empeñarse en el "desarrollismo". Y no ha sido un pensamiento pasajero, como los de los mansiones secretas de los ricos o sus algoritmos favoritos o Espartaco -términos centrales de muchas de sus intervenciones-. No: lo ha plasmado en una proposición no de ley que ha presentado en el Congreso para dejar constancia de que hay que conseguir repoblar porque, en caso contrario, la herencia de Franco seguirá viva.

El texto de su documento lleva por título "Proposición no de ley sobre la declaración del 31 de marzo como Día Europeo de Lucha contra la Despoblación". ¿Y cómo quiere luchar? Pues combatiendo los planes de Franco.

Las consecuencias del franquismo

"El reto demográfico y la despoblación constituyen uno de los desafíos estructurales más importantes a los que se enfrenta el Estado español en el siglo XXI. La pérdida de población en amplias zonas rurales ha generado un progresivo debilitamiento del tejido económico y social, con consecuencias negativas para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural. Municipios con un rico patrimonio cultural, natural y social están en riesgo de desaparición si no se implementan medidas urgentes", señala Sumar. Y es que "ese fenómeno de la despoblación comenzó a vaciar los pueblos con la política del desarrollismo franquista, cuando se impuso la tecnificación agrícola en el campo y la industrialización de los polos de desarrollo que reclamaba mano de obra para las ciudades". Ahí lo deja el partido de Sumar. No sabemos si lo molesta también la "industrialización" y la "tecnificación agrícola".

"Una despoblación que es consecuencia de un modelo económico basado en la primacía de las industrias extractivas sobre las de transformación, la desposesión industrial que obliga a migrar a los y las jóvenes, la desposesión del terreno agrícola que atesoran fondos de inversión o el oligopolio eléctrico, la desposesión de los circuitos de distribución y movilidad, la desposesión de los recursos turísticos enfrentándolos a la población con la consiguiente desposesión de la cultura propia y, finalmente, la crisis demográfica". Tanto hablar de desposesión, a los comunistas de Sumar se les ha olvidado que esa industria ha dado uno de los mayores avances en posesión de empleo y generación de riqueza.

Las peticiones de las comarcas españolas

"Esas características definen un modelo económico que ya en los años 1970 se denominó colonialismo interno. En las últimas décadas han alzado su voz numerosos colectivos ciudadanos desde diversos territorios del Estado reivindicando la vida en sus pueblos y comarcas: reclamando la mejora de carreteras o la finalización en la construcción de autovías largamente retrasadas; demandando la mejora de frecuencias y material rodante en los servicios ferroviarios o la reversión en la eliminación de paradas en el medio rural tanto ferroviarias como de transporte de viajeros por carretera; exigiendo una educación y una atención sanitaria públicas dignas en las áreas rurales y denunciando la ausencia de profesionales sanitarios o el cierre de aulas educativas; resistiendo frente al impacto agroambiental, social y territorial del despliegue desordenado de macroproyectos hidrológicos, de renovables u otros; reclamando el acceso a la vivienda a precio asequible o ayudas a la rehabilitación; o promoviendo alternativas de desarrollo y de empleo". La oda al pasado tan sólo olvida que ese retorno lo es también a la pobreza, la incomunicación, la pérdida de calidad en la asistencia sanitaria, la restricción educativa…

Pero como primer paso en este retorno al pasado, Sumar plantea "trabajar con todas las administraciones para declarar el día 31 de marzo como Día Europeo de Lucha Contra la Despoblación". Y podrían decir que, también, contra el progreso.

