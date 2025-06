Nuevo paso en la cesión de competencias a Cataluña en pago por la investidura de Salvador Illa. Este jueves se ha presentado la empresa pública que se hará cargo del transporte de pasajeros de las líneas de cercanías de Cataluña. Tendrá nueve consejeros, cinco de la Generalidad y cuatro de Renfe, uno de los cuales será un representante de los trabajadores. La presidencia la ocupará uno de los vocales de la administración autonómica, aunque la mayoría será de Renfe, con el 50,1% del capital.

ERC se ha felicitado por la presentación de esta empresa que según la tesis de los republicanos supone un paso adelante en el autogobierno fruto de su "ambición nacional". El traspaso integral de la red de Cercanías es una vieja reivindicación separatista que ERC arrancó a los socialistas como una de las concesiones para investir a Illa.

El anuncio es un gesto de los socialistas de cara a los republicanos, que aprovechan la crisis desatada en el Gobierno y en el PSOE por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la corrupción y el papel de los dos secretarios de Organización del PSOE nombrados por Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, han sido los encargados de presentar la nueva empresa, que se llamará Rodalies de Catalunya y aún está pendiente de trámites administrativos y de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Junts: "Sumisión al amo de Madrid"

En Junts destacan que la Generalidad no tiene mayoría en el consejo de administración aunque tenga un consejero más que el Estado y aseguran que este traspaso "es un ejemplo de sumisión al amo de Madrid". También afirman que se ha impuesto el criterio de los sindicatos, contrarios al traspaso porque no querían depender de una empresa cuyo único titular fuera la Generalidad. Al respecto, el secretario de Estado Santano ha señalado que la mayoría del Estado permitirá garantizar que los trabajadores no pierdan los derechos adquiridos en Renfe. Por su parte, la consejera Paneque ha reprochado a Junts que pretenda echar agua al vino.

Pendientes de la financiación

Con el traspaso de las cercanías de Renfe se cumple con una de las carpetas abiertas entre la Generalidad socialista y el partido republicano de Oriol Junqueras, pero sigue pendiente el expediente más complejo, el de la financiación singular. El presidente catalán se comprometió ayer en el pleno a cumplir con los plazos, de modo que antes del día 30 de este mes deberá presentar un proyecto de concierto económico que satisfaga las expectativas de ERC.