El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, que el pendrive que escondió su amiga Anais hace dos semanas en el registro de su domicilio contenía "información personal y parlamentaria".

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la casa del exministro de Transportes el pasado 10 de junio y hallaron 34 "evidencias digitales". Durante el registro, una amiga de Ábalos llamada Anais trató de sacar a pasear al perro escondiendo un dispositivo de memoria en su pantalón, pero fue descubierta. Los agentes consiguieron clonaron tres teléfonos móviles y se llevaron discos duros, memorias, tarjetas SIM, varias libretas y un USB que tenía la inscripción de Fiadelso, la Fundación sin ánimo de lucro que fundó el exministro.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "José Luis Ábalos ha comparecido durante casi hora y media en el Supremo, contestando las preguntas del juez y de la Fiscalía. El interrogatorio se ha centrado en tres bloques temáticos: el rescate de Air Europa, el enchufe de la miss Asturias Claudia Montes en la empresa pública Logirail y el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública recogido en el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán. A pesar de que ha asegurado que tenía el objetivo de colaborar con la justicia y ha expuesto su complicada situación personal al inicio de la declaración, posteriormente ha negado todas las acusaciones".

"Ábalos se ha desvinculado del rescate de Air Europa y ha asegurado que la nota de prensa que se redactó antes de aprobar el rescate era responsabilidad de secretario de Estado de Transportes Pedro Saura. Respecto a la miss Asturias, ha afirmado que apenas tuvo contacto con ella, más allá de algún mensaje que intercambiaron por Instagram tras conocerse en un acto en Gijón, que Koldo sí estuvo en contacto con ella", subrayan.

"Al ser preguntado por las mordidas obtenidas por la adjudicación de obra Pública, ha afirmado que era ajeno a los proceso de contratación, al igual que Santos Cerdán, y que prácticamente dejó a la misma gente que había antes en el Ministerio de Transportes cuando él llegó. Después, se le han leído varios audios transcritos recogidos en el informe de la UCO y ha asegurado no reconocerse en los audios. Ha puntualizado al juez que no se cree haber podido mantener esas conversaciones y por otro lado, ha señalado que no reconocía su voz y por tanto, las grabaciones podrían haber sido manipuladas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Ábalos ha asegurado al juez que el pendrive que escondió su amiga Anais durante el registro de su domicilio contenía "información personal y parlamentaria, así como material relacionado con la causa y su propia defensa. No ha llegado a precisar si entre esa información personal, había mensajes intercambiados con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ministros u otros dirigentes socialistas. Ha asegurado que la información que contenía el pendrive azul ocultado por su amiga, la tenía ampliada en otro pendrive negro que se llevó también la UCO".

Por su parte, el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, se ha negado a declarar alegando que acaba de cambiar de abogado y que por tanto, su nueva letrada Leticia de la Hoz, vinculada al PSOE, no había tenido tiempo de leer la causa con el tiempo suficiente para ejercer su defensa en condiciones.

Ábalos y Koldo

seguirán en libertad provisional

Cabe destacar que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado también este lunes ratificar las medidas cautelares vigentes contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, consistentes en prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial. De esta forma, ha descartad la petición de prisión provisional que habían hecho las acusaciones populares lideradas por el PP.

Así lo ha acordado el magistrado tras la vistilla de medidas cautelares que recoge el artículo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) celebrada tras la comparecencia de ambos, accediendo así a lo planteado por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El instructor sostiene que "es evidente que persisten e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los "sólidos indicios de criminalidad" sobre Ábalos y Koldo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.