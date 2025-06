Ábalos no tira de la manta: niega las acusaciones y asegura que los audios interceptados por la UCO están manipulados

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado que los audios interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la trama Koldo "están manipulados".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "José Luis Ábalos ha comparecido durante casi hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Ábalos ha contestado las preguntas del juez y de la Fiscalía. El interrogatorio se ha centrado en tres bloques temáticos: el rescate de Air Europa, el enchufe de la miss Asturias Claudia Montes en la empresa pública Logirail y el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. A pesar de que ha asegurado que tenía el objetivo de colaborar con la justicia, ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que era ajeno a los procesos de contratación".

"Ábalos se ha desvinculado del rescate de Air Europa y ha afirmado que con la miss Asturias apenas tuvo contacto, más allá de algún mensaje que intercambiaron por Instagram. Al ser preguntado por las mordidas obtenidas por la adjudicación de obra Pública se le han leído varios audios transcritos recogidos en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Ábalos ha afirmado no reconocerse en los audios. Ha puntualizado al juez que no se cree haber podido mantener esas conversaciones y por otro lado, ha asegurado que no reconocía su voz y por tanto, las grabaciones podrían haber sido manipuladas. Además, ha desvinculado a Santos Cerdán de las adjudicaciones de su Ministerio", añaden.

"Al término de la comparecencia, se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que las acusaciones populares han pedido prisión provisional para Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se ha mostrado a favor de que se mantengan las medidas que ya pesaban contra él, es decir, prohibición de salida de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado", afirman.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García, se ha negado a declarar alegando que acaba de cambiar de abogado. Al término de su declaración, también se ha producido una vistilla de medidas cautelares en las que las acusaciones populares han solicitado prisión provisional y la Fiscalía ha pedido mantener las medidas cautelares vigentes".

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado.

Precisamente, el informe de la UCO sobre Cerdán ha sido el motivo de esta nueva tanda de declaraciones. La Guardia Civil le sitúa como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

