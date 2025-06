Santos Cerdán infló el coste de una obra en su pueblo natal de Navarra que coló en los Presupuestos Generales

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, infló el coste de una obra en su pueblo natal de Navarra, Milagro, que coló en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021. Milagro es un municipio situado a 80 kilómetros de Pamplona con algo más de 3.600 habitantes.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un intercambio de mensajes entre el propio Santos Cerdán y el que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, fechado el 20 de febrero de 2020.

Santos Cerdán envía a Koldo una primera memoria del proyecto denominada "Derribos y adecuación en plaza de los fueros de Milagro", cuyo presupuesto asciende a 181.984 euros. A continuación, le escribe: "Para que lo metas con urgencia y preferencia!!! Si se puede! En el 1,5 cultural del Ministerio, es para Mi Pueblo y estaría bien que se notara mi presencia en Madrid".

Esa misma noche, Santos Cerdán envía una segunda memoria del proyecto, cuyo presupuesto ha aumentado en 41.818 euros hasta un total de 223.802 euros. "Elimi a el anterior y entrega este", escribe Santos Cerdán. La presunta comisión ilegal se camufla en el "presupuesto de ejecución material" de la obra que pasa de 117.500 a 144.500 euros. Además, el "presupuesto de contrata" se infla de 136.300 a 167.620 euros, mientras la "realización del proyecto" y la "dirección de obra" pasa de 7.050 euros respectivamente, hasta 8.670 euros en ambos conceptos.

Memoria de la obra inflada por Santos Cerdán.

La conversación entre Santos Cerdán y Koldo García se retoma diez meses después, el 15 de diciembre de ese mismo año. Santos Cerdán le envía una nota de prensa sobre la financiación de proyectos con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. "No está el proyecto de Milagro!!!. Que Pasa?", se quejaba el entonces dirigente socialista. "Por que es directo no está en ese presupuesto", contesta Koldo García.

"Seguro. Asegúrate por favor", añade Santos Cerdán. "Lo que me dé dijo el director. Pero ya te lo enseño. Ok miro". Posteriormente, el que fuera asesor de Ábalos reenvía el siguiente mensaje a Santos Cerdán: "Hola Koldo, la propuesta de Milagro no es del 1.5% cultural. Esta presupuestada en el Capítulo VI. No hay ningún problema con ella". "Este el PGE del Estado para 2021. Ves está hecho", indica Koldo. El proyecto por tanto se incluyó en los Presupuestos Generales para el año 2021 y no en el 1,5% cultural del Ministerio .

Según la memoria del citado proyecto, "el Ayuntamiento de Milagro tiene la intención de proceder al derribo de las edificaciones de la manzana descrita y destinar el solar disponible a un espacio libre público como continuación del mirador existente de valor turístico trascendente, y posterior reconstrucción de la fachada del edificio catalogado por la institución Príncipe de Viana en espacio público".

"Previo al derribo deberá realizarse un levantamiento detallado de las fachadas de los 2 edificios catalogados (533 y 103) en su estado actual, realizar un informe sobre su estado constructivo y definir el proceso de desmontaje para recuperar los elementos de la fachada. Una vez recuperado el material se procederá al derribo por empuje del resto de las edificaciones de la manzana", concluía.

Memoria de la obra.

La corrupción sistémica de la trama Koldo

Tal y como publicó este diario, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revela en el informe sobre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, una corrupción sistémica de la trama Koldo para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública.

El informe de la UCO recoge un intercambio de mensajes fechado el 11 de abril de 2019 entre el que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. Koldo pregunta a Herrero sobre las calificaciones obtenidas en determinadas licitaciones por algunas de las empresas salpicadas por la trama corrupta. Herrero asegura que intentan "modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para poder tener más control". "Necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del estado", añade.

