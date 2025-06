Puigdemont ataca al Rey y tacha de "prevaricadores" a los jueces del Tribunal Supremo por no aplicarle la amnistía

El prófugo Carles Puigdemont ha sido el último golpista en reaccionar a la decisión del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido de avalar la ley de amnistía. Y lo ha hecho como en él es habitual, con ataques contra los jueces, contra el Estado de derecho y contra la democracia española. Lejos de agradecer que Conde Pumpido y los magistrados llamados "progresistas" hayan forzado hasta extremos patéticos la interpretación jurídica para dar luz verde a la amnistía, Puigdemont ha arremetido contra el Rey y contra el Tribunal Supremo.

En un vídeo en la red social X, Puigdemont ha asegurado que tras la decisión del Constitucional "el margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo a aquel ‘a por ellos’ de Felipe VI. Pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de derecho, la grieta se va haciendo mayor hasta el punto de hacerse insostenible".

Según Puigdemont, "el Tribunal Constitucional ha decidido una cosa que sabemos desde hace más de un año y es que la ley de amnistía es perfectamente legal. ¿Cuál es el problema? Que a los jueces del Tribunal Supremo no les gusta la ley. De hecho lo han dicho en numerosas ocasiones y han decidido no aplicarla. En un Estado de derecho los jueces aplican las leyes. En el Estado español, no. Aplican las leyes de la forma en que a ellos les gusta y boicotean aquellas, como en el caso que nos ocupa, con las que están en desacuerdo político".

"Estafa democrática"

El prófugo considera que "estamos delante de otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español. El Parlamento y el Tribunal Constitucional dicen una cosa y los jueces del Supremo hacen lo contrario sabiendo que nunca les pasa nada. Pero la actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la importancia de la decisión" del Constitucional.

Puigdemont, al igual que Oriol Junqueras, el líder de ERC y socio de asonada, aclara que la amnistía "es un componente necesario pero no suficiente en la fórmula para resolver el conflicto político que existe entre el Estado español y el pueblo de Cataluña desde hace mucho tiempo". Es más, señala que "la amnistía no cierra ninguna crisis. En todo caso abre una muy profunda que es lo que representa que una ley aprobada y ahora constitucional no sea aplicada".

Conquista independentista

Otra de las muestras de "agradecimiento" de Puigdemont ha consistido en declarar que la amnistía es una "conquista del independentismo arrancada contra España y contra todos aquellos que se han manifestado todos estos años justamente al lado de los ultras y radicales españolistas".

Puigdemont está pendiente de lo que resuelvan sobre el delito de malversación tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su socio Puigdemont no cuentan con el comodín de la mayoría "progresista".