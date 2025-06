La UCO confirma la estructura de la trama en Hispanoamérica: Ábalos cobraba una nómina desde Colombia

La UCO ha certificado la existencia de una estructura económica de José Luis Ábalos en Hispanoamérica. En concreto, en Colombia. Lo ha hecho en el marco de las investigaciones de Santos Cerdán y no se trata de un país cualquiera. El Tribunal Supremo ha lanzado ya la investigación de su fundación Fiadelso por posible desvío de fondos. Esa misma fundación contó en su nacimiento con José Luis Vera, uno de los que fue identificado hace un par de años como cabecilla de la trama Azud. Fiadelso igualmente ocupó un sede propiedad de Ábalos y tuvo a tres familiares del exministro enchufados. Y Fiadelso aparece vinculada a la adquisición de inmuebles en Perú y Colombia bajo control de Ábalos.

Pues bien, en medio de todo ese listado de hechos, la UCO ha certificado ahora, y en las charlas con Santos Cerdán, la existencia de un cobro mensual de mil euros procedentes de una empresa colombiana. Y todo ello lo conocía Cerdán.

Un repaso de las cantidades ya abonadas

Una de las conversaciones interceptadas por la UCO entre Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán alude, precisamente, a la situación económica de José Luis Ábalos. "Koldo: José, lo que hablamos ¿vale?, era el comentario de que a él se le debía por parte de EQUIS (fonético) ¿vale? Entonces, o alguien hace algún gesto hacia él, porque eso que comentaron que el tío del Zamora, que le tal, cual, que había tal (titubea), bueno, que era un corrupto y demás, yo te digo que es mentira, te lo dije la otra vez sentado ahí y te lo reafirmo. Él está con una mano delante y otra detrás, eso te lo garantizo. Yo libro, ¿por qué libro? Porque yo me metí en una hipoteca de mis padres que fueron 150.000 pavos y más o menos voy haciéndole frente. Uno de los pisos lo he alquilado y el otro lo he podido alquilar por 750 pavos. Libro, o sea, ahora mismo, con mi pensión, que me la han subido los 270 pavos, quiero decir, estoy librando. ¿Qué hago? Lo del paro lo dedico para venir a Madrid, ir y volver y ayudar a José ¿vale?, eso es lo que estoy haciendo. Ahora mismo estoy bien, el problema que tiene José es que o le dan 150 para quitarse a su exmujer de encima, porque la causante…".

La UCO resume la conversación señalando que Koldo y Cerdán "comenzaron a realizar un repaso de las cantidades que ya se habían abonado y las obras que aún quedaban por pagar. Ambos parecían estar de acuerdo en que el monto abonado hasta el momento ascendía a 550.000 euros, más 70.000 euros que le habría dado Antxón". Antxón es Alonso, el responsable de Servinabar, una de las empresas premiadas con adjudicaciones.

"No obstante, encontraron discrepancias a la hora de determinar qué importe quedaba pendiente de abono y a qué adjudicaciones se correspondía (como se ha mencionado en el apartado 5.2, en todas las licitaciones mencionadas resultó adjudicataria Acciona Construcción)", añade la UCO. Y, "tras unos minutos de discusión sobre las mencionadas cantidades, y aún sin estar totalmente de acuerdo en los importes adeudados, Koldo pareció ceder en sus pretensiones, llegando a proponer que por lo menos le entregasen 150.000 euros para que Ábalos pudiera saldar cuentas con su exmujer".

Pero la conversación deslizó un dato importante del que la UCO ha tomado nota. "K: A ver, él está con una mano delante y otra detrás eh, te lo digo en serio. Santos (S): Si no, si no te lo discuto". Y Koldo explica los ingresos de Ábalos: "Lo que le des tú, es lo único que va a quedar, lo que se haya dicho el, bueno nuestro Dire, Secretario General, como digo yo, me parece muy bien. Pero no ha cogido nada, ni de su hijo, ni del otro, ni del otro, o sea, es decir, nada. Y te lo digo de verdad, está con una mano delante y otra detrás. Está aguantando, haciendo piruetas, pero piruetas, porque el piso de alquiler está pagando 1.800, le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa de Colombia le están dando 1.000 pavos al mes, se acabó. No coge nada más, pero de escaqueo".

"Mil pavos al mes" puede parecer poco para una nómina. Pero prueba que recibe dinero desde el extranjero. Y eso implica que se ha detectado estructura en el extranjero. Y en un país donde ya se había visto que había operado Ábalos con inmuebles, previsiblemente ligados a otra ramificación suya: Fiadelso, una fundación teóricamente benéfica.

"SANTOS: Ya (ininteligible).

K: No, no, se lo está dando en mano, para que pueda gastar, pero es que él cobra 5.000 euros, la exmujer se gasta 3.000 en la tarjeta VISA o 4.000 ¿vale? […]", prosigue la conversación.

