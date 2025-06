El Supremo acuerda prisión sin fianza para Santos Cerdán por la trama Koldo

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de la trama Koldo, por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión sin fianza para el exdirigente socialista al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas durante la vistilla de medidas cautelares que se ha celebrado al término de su comparecencia como investigado celebrada este lunes. Las acusaciones populares también han efectuado esta petición y han apreciado además riesgo de reiteración delictiva. Santos Cerdán ha salido del Tribunal Supremo en un furgón policial con destino a la prisión de Soto del Real.

En un auto de 20 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado destaca "los consistentes indicios de criminalidad obrantes en las actuaciones apuntan en la dirección de que era, precisamente, el Sr. Cerdán León quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los Sres. Ábalos y García".

"Esto, en particular, con relación a las obras que resultaron finalmente adjudicadas a ACCIONA CONSTRUCCION actuando en UTE con otras empresas de mucho menor envergadura, adjudicataria final que, en todos los casos, sin haber realizado la mejor oferta económica, resultaba invariablemente favorecida en el marco de la decisiva valoración subjetiva de la oferta (Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat, El Mayor y Murcia, obras que aparecen identificadas y descritas a los folios 70 y siguientes del informe policial)", añade.

"No es tanto la referida relación vertical, ni lo embrionario de la investigación respecto a don Santos Cerdán, lo que determina la existencia de un riesgo mucho mayor en su caso de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para el enjuiciamiento de los hechos que son objeto de la presente causa especial, cuanto su posición funcional en el marco de la organización. Don Santos Cerdán resulta ser indiciariamente la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación. Obtenidos éstos, los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a don Koldo García y a don José Luis Ábalos que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a éstas", subraya.

"Dicha posición funcional determina que estos dos últimos, los Sres. Ábalos y García, pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación, --Acciona Construcción actuando en U.T.E.--, realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos, y cuál el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuándo el Sr. Cerdán distribuía con ellos los beneficios. Sin embargo, en el caso de este último, que es el que ahora importa, no solo consta indiciariamente justificado que pudiera ser la persona que hacía llegar a los anteriores sus ilícitos beneficios, sino que era también quien interactuaba con las empresas favorecidas por la adjudicación, comprometiéndose a reclamar los pagos debidos cuyo concreto mecanismo, hasta este momento desconocido, él no podía ignorar", señala el auto.

Según Puente, "Indiciariamente resulta que don Santos Cerdán habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también del procedimiento concreto por el cuál la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados (en metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas o jurídicas, interpuestas, etc). Y es, precisamente, este particular y decisivo conocimiento el que podría permitir desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales que pudieran haberse producido no ya solo en los tres investigados, indiciariamente corrompidos, sino en el marco también de las empresas indiciariamente corruptoras, así como el que podría permitir identificar el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas y recuperar, al menos parcialmente, lo que aún fuera posible.".

"En el contexto descrito, solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores, estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos", concluye.

Su declaración

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que "Santos Cerdán sólo ha contestado las preguntas de su abogado Benet Salellas durante su comparecencia. Ha negado en sede judicial haber participado en repartos de mordidas o comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas irregulares y ha afirmado que las grabaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). efectuadas por Koldo García. están fuera de contexto. Además, ha señalado que no conoce al empresario Víctor de Aldama".

"Respecto al contrato privado suscrito con su amigo Antxón Alonso para adquirir parte de la empresa Servinabar 2000, adjudicataria de numerosas obras públicas, ha afirmado que durante un tiempo valoró dedicarse al mundo empresarial. Habló con su esposa y decidió seguir en política, pidiendo entonces a Antxón Alonso que rompiera el citado contrato", subrayan.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que también ha denunciado una supuesta conspiración y el fango político en su contra por favorecer la creación de ‘gobiernos progresistas’. Ha llegado a referirse a sus negociaciones con PNV y con Bildu. ‘Con Junts negocia Bolaños (Félix Bolaños), será el siguiente’", destacan que ha llegado a decir el exdirigente del PSOE ante el juez.

Ábalos y Koldo, en libertad

La semana pasada, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó todas las acusaciones y cuestionó los audios interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Por su parte, el exasesor de Ábalos, Koldo García, se negó a declarar alegando que había cambiado de letrado y su nueva abogada no conocía aún la causa lo suficiente para ejercer su derecho de defensa.

La tanda de declaraciones de imputados que desencadenó el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán seguirá este viernes, con las comparecencias de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz de Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC). El 7 de julio será el turno de Antxón Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.

