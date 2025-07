El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha vuelto a señalar al presidente de la Generalitat por su aparición en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Hace quince días le preguntó si conocía a un tal "Chili", persona a la que según Koldo reportaba el entonces ministro de Sanidad durante una operación de compra de mascarillas durante la pandemia.

Hace quince días Illa aseguró desconocer al tal Chili y negó cualquier vinculación con la trama destapada por la Guardia Civil en calidad de policía judicial. Mientras Pedro Sánchez pedía perdón desencajado, Salvador Illa irrumpía como candidato a suceder a Sánchez en una operación diseñada por toda la izquierda y los separatistas vascos y catalanes para impedir el acceso de la "derecha extrema y la extrema derecha" al poder.

El problema de Salvador Illa es que conforme han pasado los días, su popularidad como fusible ha caído en picado. Está demasiado cerca de Pedro Sánchez como para no acabar completamente achicharrado. María Jesús Montero y Félix Bolaños completan la terna de posibles próximas víctimas judiciales del sanchismo.

Illa ha dado orden al PSC de salir al rescate de Sánchez, pero no contaba con la oposición del PP, cuyo líder en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha estudiado el informe de la UCO.

De modo que en el pleno del Parlament de este martes preguntaba a Illa si ya sabía quién era Chili. El presidente respondía farruco. "No. ¿Y usted?" Eso ha dado pie a la descarga de Alejandro Fernández, un alegato sobre las múltiples preguntas que suscitan las menciones a Illa en las grabaciones de Koldo García.

Fernández ha replicado en estos términos: "Yo ya sé quién era el Chili y no era el primo del Vaquilla o del Torete. Se trata de Xiaojuan Li, ciudadana china hoy supuestamente en búsqueda y captura, poca broma, y que le endosó al Ministerio de Sanidad que usted dirigía 361 millones de euros en mascarillas defectuosas".

Centrada la cuestión, Alejandro Fernández recuerda cómo perdió los papeles Illa en el penúltimo pleno: "El problema es que yo le pregunté a usted en el pasado pleno si conocía al tal Chili y me contestó, sorprendentemente alterado tratándose de usted, que no tenía ni puñetera idea. Entenderá que a la luz de los acontecimientos cueste un poco creer que usted no supiera quien era el Chili o la Chili".

A continuación, Fernández se refiere al "modus operandi" y la supuesta pleitesía que Illa, entonces ministro de Sanidad, rendía a una ciudadana china al reportarle el minuto a minuto del negocio, como si fuera un envío de una compañía de mensajería: "Sin embargo, fue la pregunta que no contestó aquel día la más preocupante porque hoy sabemos que Koldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio y que según Koldo, señor Illa, usted señor Illa reportaba a Chili los avances por Signal a diario".

Tras ese golpe de efecto, Fernández se venía arriba en estos términos: "¿Constituye ello un delito? No me corresponde a mí decirlo. Solo a la Justicia. Y ya sabe que en este asunto somos muy escrupulosos en el uso de las palabras, pero lo que sí le puedo afirmar hoy es que hace quince días, aquí mismo, usted me contestó iracundo y un tanto faltón, de manera insuficiente y ocultando deliberadamente información que hoy sabemos todos. Celebro que haya decidido comparecer por este asunto el día 15 de julio y espero que ese día nos ofrezca usted las explicaciones que sistemáticamente se ha negado a dar hasta ahora. Ganaremos todos".

Salvador Illa replicaba al dirigente del PP de manera intimidante: "Usted es un hombre habitualmente prudente y acaba de cometer una imprudencia grave y un error grave que lamentará. Es completamente falso lo que ha dicho. Merece el premio a la ficción política. Es completamente falso. Ni sé quién es esa persona que usted menciona, ni he hablado por ninguna aplicación ni he tenido ninguna conversación con él. Se deja llevar usted por la pasión. Tiene la oportunidad de desmentirlo. Si no, me reservo el derecho de emprender acciones".

"Cerdán ya no es del PSOE"

Junts y los Comuns también se han referido a la corrupción socialista. El portavoz del partido de Puigdemont, Albert Batet, ha preguntado a Illa de qué hablaron en la reunión que tuvo con Sánchez un día después de la primera comparecencia del presidente del Gobierno en la sede del PSOE. La respuesta de Illa ha sido antológica. Que tiene una relación fluida con Sánchez y que hablaron del proyecto para construir en la provincia de Tarragona una "gigafactoría".

Pero el punto culminante ha llegado en respuesta a los "Comuns", la facción catalana de "Sumar", los socios de Gobierno. Ante las acusaciones de corrupción, Illa ha respondido que Cerdán ha entrado en la cárcel sin ser militante socialista. "No todos pueden decirlo", ha remachado. Casi todo el pleno ha prorrumpido en carcajadas, incluidos diputados y diputadas de Illa. La tesis anticipada por la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Cerdán? ¿Quién?