El Supremo confirma que todas las obras de la trama de Cerdán fueron a UTE de Acciona sin la "mejor oferta económica"

Las pruebas no dejan de aparecer en el que empieza a ser uno de los mayores y más evidentes casos de presunta corrupción del PSOE. El Supremo ha acreditado ya que todas las obras de la trama socialista fueron a UTE formadas con Acciona sin tener ninguna de ellas la "mejor oferta económica". Traducido: todas se dieron por un criterio subjetivo. Y a ese criterio responden con exactitud los audios entregados a la Justicia.

El Supremo acaba de certificar en uno de sus escritos que hay "un elocuente denominador común" en las obras investigadas de la trama socialista por presunto amaño y cobro de comisiones ilegales: "Todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en U.T.E. con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva". Y esa es la fórmula más clásica de las obras sospechosas en todo caso de presunta corrupción.

El Supremo va a más y subraya la rotundidad de las pruebas aportadas por la UCO: "No es a menudo que se dispone de conversaciones protagonizadas, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, por los propios partícipes en los hechos aparentemente delictivos que son objeto de investigación. Ni esas conversaciones, cuando existen, resultan regularmente tan explícitas". Y es que, "en ellas, puede escucharse la voz de quienes, indiciariamente, pudieran ser tres de los investigados en la presente causa especial: el aforado, don José Luis Ábalos Meco, don Koldo García Izaguirre y don Santos Cerdán León". Y todos estos indicios y pruebas "resultan elementos bastantes para considerar indiciariamente justificada no únicamente su participación [de Santos Cerdán], con eficacia ejecutiva, en los hechos investigados, sino su particular posición en ellos, de tal manera que don Koldo García, particularmente, reclama a don Santos Cerdán las cantidades que aquél considera le son debidas, al propio don Koldo y a don José Luis Ábalos, como consecuencia de las indiciariamente ilícitas adjudicaciones de obras públicas, a cuyo emplazamiento se refieren explícitamente".

Pero el Supremo, sobre todo, ha dado especial importancia a las características de las adjudicaciones de las obras: "Presentan, por lo que respecta a aquellas en las que efectivamente podría haber intervenido el Sr. Cerdán León, un elocuente denominador común: todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en U.T.E. con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva". Las obras las identifica el Supremo: "Aluden a las obras desarrolladas, siempre en el marco de actuación del Ministerio de Transportes y a través de la Dirección General de Carreteras o de A.D.I.F., en Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat, El Mayor y Murcia".

El Supremo recuerda que en la última declaración de Santos Cerdán, "respondiendo únicamente a las preguntas de su letrado, no se cuestiona de forma directa su inequívoco contenido [de las conversaciones]. "El investigado, en cambio, expresa que no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones, que las mismas no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas. Refiere, además, que, a su juicio, el único motivo de que aparezca imputado en la presente causa especial respondería a una suerte de "reacción" de "determinadas fuerzas", cuya identidad no termina de concretar, disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista, y en particular con respecto a su intermediación o negociación con otras formaciones políticas nacionalistas (lo mismo vascas que catalanas)". Pero, por mucha alusión a una supuesta y manida fachosfera, lo cierto es que el Supremo cuenta cada vez con más pruebas de presunta corrupción en el PSOE.

