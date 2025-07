Para interesar el mantenimiento de las de las medidas que en la actualidad se encuentran adoptadas relación al investigado, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencia periódica a actuar ante este tribunal, comparto plenamente con el letrado de la acusación popular que en el presente procedimiento concurren poderosos y muy sólidos indicios de la comisión de delitos de organización criminal, de cohecho, tráfico de influencias, malversación. Los indicios de la comisión de estos delitos por parte del señor Koldo García son abrumadores.

Lo son todavía más después del contundente informe de la UCO que dibuja un panorama penal francamente claro respecto a la responsabilidad que en estos hechos podría haber asumido, podría tener el señor Koldo García, pero lo cierto es que, aunque esas, aunque esa gravedad de los delitos y de las consiguientes penas y esa esos indicios como digo contundentes abrumadores de su participación en tales conductas son en sí mismo un cierto o construyen en sí mismo un cierto riesgo racional de fuga, lo cierto es que no concurre.

Más allá de esos elementos de esos indicios, otros que abunden en esa idea de que el investigado podría fugarse de España no nos constan fuentes de financiación en el extranjero tampoco está próxima a la celebración del juicio oral y entendemos que las medidas ya adoptadas a las que me he referido y conjuran suficientemente dicho peligro de fuga en cuanto a la otra finalidad que permite adoptar la prisión preventiva, el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de la opción, fuentes de prueba, según el artículo 503 de la Ley, Enjuiciamiento Criminal, debe estar basado en un peligro, fundado y concreto, y ese peligro debe ser que se produzca o que se tema que vaya a producirse una ocultación, una destrucción, una manipulación de la fuente de prueba, no que el señor Koldo García manifieste supuestamente, si es que lo ha hecho, que tiene otras fuentes de prueba en su poder. Cuestión distinta, como digo, a la que plantea el artículo 503. No concurre tampoco el requisito de que se tema que el investigado pueda adoptar o actuar, represalias o atemorizar a testigos coimputados, perito buscando su silencio.

La organización criminal que aparece sólidamente construida en esta en esta causa y que aparece indiciariamente acreditada en esta causa, puede mantenerse, pero lo que no se mantiene la capacidad de continuidad delictiva una vez que tanto el señor Koldo García, como solo el resto de investigados, no tienen ningún cargo público que les permita continuar con sus poderes de administración, por lo que jurídicamente no parece posible la reiteración de los delitos, al menos de la misma naturaleza de los que les han traído a este procedimiento. En definitiva, considero que las medidas adoptadas, como decía al comienzo de mi exposición, son suficientes para conjurar ese cierto riesgo de fuga que indudablemente sí que concurre en el presente procedimiento, especialmente por la solidez de los indicios de la comisión de graves delitos por parte del señor Koldo García