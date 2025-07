García Albiol insiste en negociar con Junts una moción de censura para echar a Sánchez

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha insistido este lunes en una ronda de entrevistas en medios catalanes en negociar con Junts para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa con una moción de censura.

García Albiol, que ha ejercido de presidente del Congreso del PP celebrado este pasado fin de semana, sostiene que populares y separatistas se pueden entender para echar a Sánchez y ha asegurado que hay militantes e incluso dirigentes del partido de Carles Puigdemont que le han dicho que no se puede seguir así y que "Junts no puede ser copartícipe de los espectáculos que se viven en estos últimos meses".

Tanto en TV3 como en la emisora del grupo Godó Rac 1, García Albiol ha destacado sus contactos con miembros de Junts, ha reiterado que la única línea roja del PP es Bildu y se ha preguntado por qué no se puede hablar con el partido de Puigdemont de bajar los impuestos o de políticas sociales.

El alcalde badalonés es un firme defensor del entendimiento con Junts, pero ha matizado que nadie del PP debería viajar a Waterloo tal como exige Puigdemont para negociar una eventual moción contra Sánchez. García Albiol ha explicado que él mismo se vio hace unos "tres o cuatro meses" con Puigdemont en Bruselas en un encuentro que ha definido como "correcto", pero lo de acudir a Waterloo es harina de otro costal, según el dirigente catalán. "El PP no puede llegar a ese extremo. Puigdemont es una persona huida de la justicia. Es una cuestión de forma y de dignidad institucional. Si quieres ser presidente del Gobierno no puedes salir en una foto que sería humillante".

Preguntado sobre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía ha afirmado que "se debe respetar lo que diga el Constitucional. No vale aceptar las decisiones cuando te gusta y no hacerlo cuando no se está de acuerdo. Hay que aceptar las decisiones. No puede ser de otra manera".

Puigdemont e Illa, a la gresca

Por otra parte, el presidente de la Generalidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha salido en tromba este lunes contra el expresidente José María Aznar por haber insinuado que Sánchez acabará en prisión y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber alertado de la repetición del golpe de Estado separatista.

Illa ha tachado de "vergonzoso" el discurso de Aznar y ha advertido que "esas amenazas no nos acobardan, al contrario". En cuanto a las críticas de Díaz Ayuso, Illa ha asegurado que la dirigente popular madrileña "echa de menos el terrorismo y el secesionismo".

Sobre los ataques a Aznar ha terciado Puigdemont con una publicación en la red social X en la que reprocha a Illa haberse alineado en el pasado con el PP: "¿Lo dice por los catalanes enviados a prisión porque piensan diferente a ellos? ¿Por los infiltrados en organizaciones catalanas? ¿Por los perseguidos con Pegasus cuando él era ministro? No. Entonces se manifestaba junto al PP, de VOX y de Societat Civil Catalana, y muy cómodo que estaba. Tan cómodo como cuando pactó con el PP solo para impedir que Junts tuviera la alcaldía de Barcelona, sin problema (ni ideológico, ni de conciencia). Lo dice exclusivamente por sus compañeros de partido, por si alguien se había despistado".