Señalamiento separatista contra un oftalmólogo argentino por atender a sus pacientes en español

El independentismo catalán ha vuelto a exhibir su cara más siniestra en el enésimo episodio de matonismo lingüístico contra profesionales extranjeros que se expresan en español. La facción lingüística del separatismo centra su campaña desde hace ya un tiempo en el ámbito sanitario, donde pretende imponer con el apoyo de las administraciones que todo el personal atienda en catalán.

El último episodio tiene como escenario el "Institut Català de Retina", una clínica oftalmológica contra la que el independentismo insta al boicot porque uno de sus facultativos trató de atender a una paciente en español. Según la denuncia difundida a través de redes sociales, el doctor habría echado de la consulta a una madre y una hija por hablar en catalán.

Bona tarda Montserrat, Podeu presentar una queixa o reclamació per l'actuació professional d'un metge col·legiat. Aquí tens tota la informació per fer la gestió:https://t.co/v7HIGzzSGa — Col·legi Metges BCN (@COMBarcelona) July 3, 2025

"Tarde en el Institut Català de Retina (ICR) con mi hija. El Dr. Emanuel Esteban Martínez nos ha expulsado de la consulta por hablar catalán. Ofensivo y maleducado no nos ha querido escuchar diciendo que se acogía al derecho de uso de la lengua común. He presentado queja en el ICR", señala el mensaje.

Acto seguido encontró el aliento del Colegio de Médicos de Barcelona, así como de la consejería de Salud, que animaron a la señora a ampliar el rango de su queja. El Colegio de Médicos le brinda toda la información necesaria mientras que el actor Joel Joan, el exdiputado de la CUP Antonio Baños o el activista Santiago Espot arremeten contra el facultativo.

Espot emitió un mensaje en X en el que aseguraba que el autor de la supuesta tropelía "es un médico argentino que sería un muerto de hambre si hubiera continuado en la Argentina".

Jaume Collboni va a Budapest a defensar drets del col.lectiu LGTBI. Però és incapaç de defensar drets de nenes barcelonines del Raval sotmeses a la misogínia i la tiranía islàmica.#defensembarcelona pic.twitter.com/2hczvKcJh4 — Santiago Espot (@santiagoespot) June 20, 2025

Lo que tendría que hacer este energúmeno es besar los pies de esta madre y su hija y de todos sus pacientes porque gracias a ellos se está ganando la vida". Espot es un pionero del matonismo lingüístico catalán con destacadas actuaciones en contra de médicos cuyo "delito" fue hablar en español.

Otro clásico en estos menesteres es el acto Joel Joan, que sobre una fotografía del médico señalado escribía: "La típica sonrisa de nazi-franquista de mierda. ¡Te derribaremos hijo de puta!".

El típic somriure de nazi-franquista de merda! Et farem caure fill de puta!!! https://t.co/fDAoCPGZRL — Joel Joan (@JoelJoanJuve) July 5, 2025

Y el periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños también aportó un comentario de nivel: "Emanuel Esteban Martínez no cura. Invade, pisotea, saquea y menosprecia. No es un profesional de la salud, es un conquistador. Es un colonialista. No nos hace falta", escribía el antedicho Baños.

Emanuel Esteban Martínez no cura. Envaeix, trepitja, saqueja i menysprea. No és cap professional de la salut, és un conquistador. És un colonialista. No ens cal@ICRcat — Antonio Baños (@antoniobanos_) July 3, 2025

Nada original y que no se dijera ya, por ejemplo, cuando una enfermera natural de Cádiz se quejó de los requisitos lingüísticos que exige la Generalidad para consolidar una plaza y fue linchada en redes por el independentismo, sometida a un tercer grado administrativo y finalmente expulsada.