Alerta en el TC: Puigdemont puede recurrir ante la Sala de Vacaciones de Conde-Pumpido para regresar a España en agosto

El expresidente catalán fugado Carles Puigdemont puede intentar regresar a España en agosto presentando un recurso de amparo contra la no aplicación de la amnistía al delito de malversación ante la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.

El Constitucional avalaba hace tres semanas la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mayoría izquierdista del tribunal. No obstante, la sentencia del TC no entraba a valorar la aplicación de la propia amnistía al delito de malversación que salpica a Puigdemont. De esta forma, el expresidente catalán sigue necesitando a Sánchez en el poder para que Conde-Pumpido dé luz verde también a amnistiar la malversación.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Carles Puigdemont aún no ha presentado ante el tribunal su recurso de amparo contra la no aplicación de la amnistía al delito de malversación que decidió la Sala Penal del Tribunal Supremo. No obstante, el Constitucional está en alerta ya que Conde-Pumpido aún debe aprobar la composición de la Sala de Vacaciones compuesta por tres magistrados que estarán de guardia durante el mes de agosto y que tendrán la misión de resolver los asuntos urgentes del tribunal durante el verano".

"Conde-Pumpido podría confeccionar una Sala de Vacaciones con mayoría de magistrados izquierdistas para facilitar la vuelta de Puigdemont a España. Para ello, el expresidente catalán fugado debería presentar su recurso de amparo en agosto y solicitar en el mismo como medida cautelarísima la suspensión de las órdenes de detención para poder regresar", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "al tratarse de una medida cautelarísima, se resolvería de forma inmediata por los tres magistrados que integran la Sala de Vacaciones sin dar traslado a las partes. Sólo haría falta dos magistrados izquierdistas entre los tres que componen la Sala para tener mayoría y poder aceptar la petición de Puigdemont".

"Previsiblemente, al término del Pleno ordinario del TC que se celebra en dos semanas se celebrará un Pleno gubernativo en el que Conde-Pumpido anunciará su propuesta de composición para la Sala de Vacaciones. Podría incluso nombrar a tres magistrados diferentes para cubrir la primera quincena de agosto y otros tres magistrados diferentes para la segunda quincena", destacan.

"Actualmente, Conde-Pumpido se encuentra muy tocado anímicamente tras las numerosas críticas que ha recibido de los medios de comunicación y de la opinión pública tras avalar la Ley de amnistía del 1-O que permite a Pedro Sánchez seguir en el poder", concluyen.

Al borde de la prevaricación

Tal y como publicó este diario, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra al borde de la comisión de un presunto delito de prevaricación por manipular el reparto de la sentencia sobre la Ley de amnistía del 1-O. El citado reparto de las ponencias entre los magistrados cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad como el de la Ley de amnistía se ha regido siempre por el orden inverso de antigüedad. Es decir, primero se encarga la redacción de la sentencia al magistrado con menos antigüedad en el tribunal y posteriormente, al segundo magistrado con menos antigüedad.

La ponencia para resolver el recurso del PP contra la amnistía recayó primero en el magistrado que lleva menos tiempo en el TC, el conservador José María Macías. Sin embargo, Macías fue recusado por el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por haber participado en un informe contrario a la amnistía cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este criterio sin embargo no se lo aplicó el propio Conde-Pumpido a pesar de que su esposa Clara Martínez de Careaga también participó como Macías en el citado informe del CGPJ sobre la amnistía. Tras apartar a Macías, el segundo magistrado con menor antigüedad era la izquierdista Laura Díez.

