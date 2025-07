Los medios que atacan a la familia de Ayuso se revuelven con la alusión a los prostíbulos del suegro de Sánchez

El informe de la UCO sobre Cerdán parecía que había provocado un giro en las informaciones sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en los medios de la izquierda, y muchos de los que habían atacado a los medios que ellos incluían en la fachosfera —firmando manifiestos de pureza y rectitud periodística— y tachaban de bulo las informaciones que se iban publicando en otros medios parecía que, por fin, se caían del guindo ante la contundencia del informe y el contenido de los audios de las conversacones de los integrantes de la trama: Koldo, Cerdán y Ábalos. La mezcla de corrupción, reparto de mordidas y de prostitutas era demasiado obsceno hasta para ellos.

Pero siempre quedaba flotando en el aire la idea de que una cosa era el informe de la UCO sobre Cerdán y el caso Koldo, y otra distitna lo relativo a Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general del Estado, García Ortiz. Que lo primero no era bulo —aunque estuvieron muchos meses diciendo que sí, hasta que los audios les abrió los ojos, o los oídos—, pero lo segundo seguía estando bajo la sospecha de ser una operación de la fachosfera, de las cloacas políticas, judiciales y mediáticas contra Pedro Sánchez y contra su entorno familiar para derrocarlo y que no tenía ninguna base jurídica.

Por este motivo, la alusión ayer en el Congreso por parte de Alberto Núñez Feijóo a los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, en una intervención muy medida del líder de la oposición, ha provocado una reacción airada de los medios de izquierda, escandalizados por que se ataque a familiares de los políticos. Una afirmación que parte de una premisa falsa: la alusión de Feijóo no es un ataque a la familia del presidente Sánchez sino un señalamiento al cinismo y a la hipocresía de un partido, el PSOE, que aboga por abolir la prostitución y cuyo secretario general se benefició a título lucrativo de los negocios de su suegro en saunas donde presuntamente el negocio era, entre otros, precisamente ese.

Pero es que, además, si hablamos de tocar a la familia son los mismos medios que llevan años refiriéndose a la familia de Isabel Díaz Ayuso o a la mujer de Núñez Feijóo —en una noticia que fue un bulo en sí misma y que Infolibre tuvo que retirar de la circulación casi al momento—. Por no hablar del juez Peinado y la impresionante exclusiva de que su mujer lleva siendo 40 años funcionaria, que supera en estupidez al bulo de los dos DNI del mismo digital, elplural.es, como cuenta en Libertad Digital Daniel Rodríguez Herrera.

Como muestra de lo mal que ha sentado la alusión a los prostíbulos de Sabiniano Gómez en el Congreso, este breve repaso por los medios digitales y webs de la izquierda.

El diario

Empezando por eldiario.es, tenemos a Esther Palomera, que firma un artículo titulado "Sánchez arranca una prórroga a sus socios y Feijóo pierde el debate (y los papeles)" en el que señala que "el presidente de los populares traspasa la delgada línea que separa el ataque político del personal, y se revuelve contra Sánchez con ataques e insinuaciones sobre su familia política. El jefe de la oposición sabe que no hay nada que desestabilice más al presidente que las agresiones a su entorno familiar y, lo hiciera por impotencia, por frustración o por vileza, lo cierto es que se deslizó con saña por ese terreno". Y añade: "(...) si algo puso de manifiesto fue que su verdadero registro es el del barro y la inflamación, y no el de la moderación, la transversalidad o el centro reformista con el que despistó a los ingenuos que creyeron que, tras el congreso nacional del PP, volvía el líder de la política para adultos y la serenidad. Fue solo un macguffin". Todo ello lo dice Palomera sin aludir a que la de Feijóo era una réplica a una intervención de Sánchez llena de alusiones personales al propio Feijóo y, cómo no, a Díaz Ayuso, la bestia negra del presidente del Gobierno.

La tesis de Aitor Rivero, también en eldiario.es, es que lo de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez es "una vieja historia que señala a la familia política del hoy presidente del Gobierno incluso antes de ser elegido en 2014 secretario general del PSOE y que fue urdido por las cloacas del PP de la mano del poliimputado José Manuel Villarejo". Por encargo de Rajoy, había que espiar al padre de Begoña Gómez para "matar políticamente a Sánchez", encargo que recaló en Francisco Martínez y Villarejo. Esas investigaciones serían publicadas años después, en julio 2023, en Okdiario, en plena campaña electoral: "La vivienda familiar de Pedro Sánchez se la compró su suegro cuando vivía de los prostíbulos", información resucitada ayer por el medio, tras la interveción de Feijóo en el Congreso: "El dinero procedía de las saunas de orientación gay, un negocio con notorio componente sexual". Termina Rivero su columna señalando que "Feijóo tiene entre sus objetivos políticos el de asimilar todas las corrupciones ejecutadas por quien él ha señalado como su referente, Mariano Rajoy, a casos actuales: Gürtel es lo mismo que ERE y la policía política es lo mismo que Leire Díez. Según esta lógica de enfangarlo todo para que todo parezca lo mismo, su amistad de años con un narcotraficante es igual a que tu suegro te ayude a comprarte un piso con dinero supuestamente procedente de un negocio legal (las saunas) que, además, eran de sus hermanos. Lo de la prostitución nunca llegó a ser más que una conversación entre Villarejo y Martínez y un titular".

En el mismo medio digital, Iñigo Sáenz de Ugarte señala con desfachatez que "como en las películas sobre venganzas, esta vez es personal, aunque en realidad siempre fue personal. El Partido Popular ha convertido esta legislatura en un asunto sucio y despreciable con innumerables ataques personales. Con eso, ha liberado tensiones internas causadas por su decepción en las elecciones de 2023. Ahora ya casi todo el mundo se dedica a mentar la madre de casi todo el mundo. Los socialistas –o específicamente Pedro Sánchez– han decidido que seguirán por ese camino que la oposición ha elegido", olvidando deliberadamente que ha sido el PSOE, y toda la izquierda en general, los que han iniciado el ataque personal y a las familias de los políticos y los jueces desde el inicio de la legislatura. ¿O es que nos hemos olvidado de Díaz Ayuso, del propio Feijóo, su mujer y su hermana o del juez Peinado? ¿De cómo Sánchez le hacía gestos con el dedo a Feijóo señalando que saldrían más informaciones sobre su familia? ¿Qué significa que Pedro Sánchez ha decidido seguir "por ese camino que la oposición ha elegido"? ¿Quién ha elegido el camino de atacar a los familiares?

La Sexta

Para La Sexta, lo que ha hecho Feijóo es llevar su discurso "al fango en su réplica a Sánchez". "Feijóo no ha escatimado este miércoles en insultos. Le ha llamado a Sánchez ‘fraude’ y ‘político destruido’, pero ha traspasado todos los límites cuando ha mencionado a la familia política del jefe del Ejecutivo y ha dejado en el aire que podría ser ‘partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución’", señalan en la web de La Sexta.

"Se esperaba que iba a ser un pleno de máximo voltaje, que el rifirrafe entre los grupos parlamentarios iría en aumento, pero, una vez más, el PP ha ido más allá, en este caso llevando su discurso al fango contra Sánchez" (...) "No ha sido hasta en la última réplica de Feijóo cuando ha traspasado todos los límites atacando al PNV, mencionando a la familia del presidente del Gobierno y sugiriendo que podría ser ‘partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución’", critica con acritud un medio que día sí y día también acoge testimonios contra Díaz Ayuso, su familia y sus parejas, además de sobre su presunta gestión criminal en las residencias durante la pandemia, sin escatimar ningún tipo de adjetivos, entre ellos el de asesina. Pero mencionar en el Congreso que el suegro del presidente tenía un negocio de saunas gais es llevar el discurso al fango.

Cadena SER

La Cadena SER, por su parte, se refugia en el PNV para criticar la mención de Feijóo a las saunas del suegro de Pedro Sánchez. "Feijóo, visiblemente exaltado —señalan en la web de la radio del Grupo Prisa—, ha subido a la tribuna para replicar a Sánchez y ha deslizado alusiones a familiares con una frase que ha resonado con fuerza dentro y fuera del hemiciclo: ‘Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿De qué prostíbulos está viviendo usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución’".

En vez de hacer una valoración crítica, prefiere hacerse eco de la que hacen los socios del Gobierno. "La dureza del ataque ha provocado incluso que algunos parlamentarios hayan afeado esta actitud del líder de la oposición". Entre ellos, Maribel Vaquero, portavoz del PNV: "Hacer referencia a familiares es una línea política que nunca se debe traspasar", intervención aplaudida por la bancada socialista.

Para los medios de la izquierda la línea roja está, por lo tanto, en la familia, siempre que esta no sea la familia de Díaz Ayuso, de Feijóo o del juez Peinado.