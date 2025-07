La cloaca del PSOE ofreció absolver al empresario Luceño del caso mascarillas a cambio de "sacar mierda" contra Almeida

La cloaca del PSOE ofreció absolver al empresario Alberto Luceño del caso mascarillas a cambio de "sacar mierda" contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La Audiencia Provincial de Madrid condenaba a Luceño el pasado mes de marzo como autor de un delito contra la Hacienda Pública a tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,3 millones de euros. Además, el tribunal le imponía otros ocho meses prisión y una multa de 12.000 euros por un delito de falsedad en documento oficial. Luceño recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El otro acusado en el procedimiento, Luis Medina, defendido por el letrado José Antonio Choclán, resultó absuelto.

En declaraciones exclusivas a Libertad Digital, Alberto Luceño relata cómo contactó la cloaca del PSOE con él y la oferta que le hizo: "Tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid me encontraba sin abogado. A través del empresario Joaquín Parra me ofrecieron una posibilidad de intentar alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Acudí al encuentro a finales de marzo y, junto a Parra, apareció por sorpresa el empresario Javier Pérez Dolset".

"La reunión duró solo 30 minutos. Pérez Dolset me dijo que lo primero que tenía que averiguar era si en este lío me había metido el Partido Popular o el PSOE, que estaba en un ‘bocadillo’ y no sabía quién me había querido hacer la puñeta. Que podría ser que los populares quisieran sacar rédito político con mi caso o que el PSOE aprovechara el procedimiento para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Después aseguró que si el PSOE era el responsable, él podría alcanzar un acuerdo con la Fiscalía si le daba ‘mierda’ contra el PP o trapos sucios del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida", añade.

"Sin ofrecerme ningún tipo de garantía, Dolset afirmó que si conseguía algo suficientemente consistente, podría sentarme con Fiscalía para conseguir mi absolución o rebajar mi condena. Desde el primer momento, me di cuenta que todo era una encerrona y no tenía ninguna intención de buscar o sacar trapos sucios contra nadie", afirma.

"Jamás envié a Dolset ningún documento y no volví a tener ningún contacto con él. Únicamente me reuní con ellos en esa ocasión porque se me abrió la posibilidad de poder alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía cuando acababa de ser condenado y no tenía abogado", concluye.

Recordamos que la cloaca del PSOE está integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo o el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Este grupo clandestino liderado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quería alcanzar diversos objetivos judiciales, políticos y empresariales en beneficio del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Para ello, la cloaca contactó con varios empresarios investigados en causas judiciales ofreciéndoles rebajas de pena o absoluciones. A cambio tenían que proporcionar información contra el PP o contra los jueces que investigaban causas que afectaban al entorno de Sánchez como el caso de su hermano David Sánchez.

El recurso de Luceño ante el TSJM

Tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, el empresario Alberto Luceño recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): "La condena que apelamos se basa, por un lado, en la inexistencia de una sociedad que pudiera ejecutar las prestaciones de intermediación contratadas con la compañía LENO por el acusado y, por otro lado, en la existencia de un engaño a la Hacienda Pública mediante la simulación de una sociedad que no es la que prestó realmente los servicios facturados.

"Disconformes con el relato de la sentencia y sus conclusiones, vamos a rebatir sus términos para demostrar que sí existía una sociedad, en formación, cuando nuestro representado ingresó en sus cuentas corrientes el importe de las comisiones devengadas por su labor de mediación y que, esta sociedad era idónea y suficiente para prestar sus servicios de mediación y contaba para ello con los medios necesarios, materiales y humanos necesarios, en contra de la tesis de la Inspección acogida por la Sala cuya resolución apelamos. Pudo existir un error en la forma de tributar por los ingresos derivados de la mediación en la compraventa de material sanitario, pero difícilmente puede hablarse de una conducta dolosa o un engaño idóneo para inducir a error a la AEAT", destaca.

