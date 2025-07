El alcalde de Orense desafía la normativa de la Xunta y se baña en las termas do Muíño al estilo Fraga

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a protagonizar un gesto controvertido que ha dado que hablar en redes sociales y medios de comunicación. En un vídeo casero difundido en su perfil personal de X, aparece junto a la concejal de Festejos, Noa Rouco, en bañador y dispuesto a darse un baño en las termas do Muíño da Veiga.

Lo que podría parecer una escena veraniega más, se ha convertido en un desafío directo a una recomendación oficial: justo detrás de ambos se aprecia un cartel colocado por la Xunta de Galicia que indica que "se recomienda no bañarse" en esas aguas.

Un vídeo provocador

El alcalde arranca el vídeo con un tono irónico, resaltando la presencia del cartel y explicando que esa advertencia se basa en una normativa autonómica que considera exagerada. "Sería muy largo explicar toda esta normativa, ya lo verán ustedes por nuestras redes sociales de cuál es la situación de las termas do Muíño", afirma, micrófono en pecho, antes de compararse con un episodio histórico muy particular.

♨️ 💧 Libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muiño. La Xunta de Galicia recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río,ni termal, ni de piscina con depuradora. El Concello hace análisis… pic.twitter.com/3qUXycjBVx — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) July 15, 2025

"Como si volviéramos 50 o 60 años hacia atrás con aquello de Palomares con Fraga Iribarne que se bañó para demostrar que no había radioactividad, aquí la concejal Noa Rouco y un servidor nos vamos a dar un baño en las termas do Muíño", declara Jácome, haciendo alusión al famoso baño del entonces ministro Manuel Fraga en las playas de Palomares, como gesto simbólico para calmar la alarma pública tras un accidente nuclear.

Las críticas a la Xunta

El vídeo tiene un claro objetivo: criticar la normativa sanitaria que rige el uso de las aguas termales. Aunque la Xunta recomienda evitar el baño, Jácome y Rouco consideran esta medida "innecesaria". Según el propio alcalde, los análisis realizados por el ayuntamiento confirman que las aguas de las termas do Muíño son aptas para el baño.

Durante el vídeo, defiende la salubridad del lugar con una comparación poco habitual: asegura que bañarse en las termas es incluso más seguro que hacerlo "en una charca o arroyo del monte". No duda en calificar las termas como un entorno excepcional: "Paraíso natural, incomparable en el mundo", explicaba.

Una forma polémica de hacer política

Este episodio se suma a la larga lista de controversias protagonizadas por Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO) y alcalde desde 2019. Su trayectoria política está marcada por un estilo confrontacional y mediático que no deja indiferente a nadie.

Jácome se ha visto involucrado en múltiples escándalos y ha mantenido enfrentamientos verbales con funcionarios municipales, lo que ha derivado en su expulsión de varios plenos.

El mejor alcalde de España. A la altura de esta foto: pic.twitter.com/xNVyDJlHVf — Charlie Díaz (@CarlosDiaz11) July 15, 2025

Su campaña electoral ya causó polémica al incluir burlas directas hacia los candidatos del PP, una estrategia que le dio notoriedad, pero también críticas. Su forma de comunicarse, directa y sin filtros, parece ser parte integral de su identidad política, y el reciente vídeo refuerza ese perfil.

La difusión del vídeo ha desatado una ola de comentarios en redes sobre esta polémica manera de infringir la normativa. Entre las reacciones de los usuarios, que pueden leerse en el propio video, destacan frases como: "¿En serio se engancha el micro en la pelambrera??", "Yo esta peli la he visto y sé cómo termina", "Pa bañarme en una charca (literalmente) en la que me llega el agua por los tobillos prefiero quedarme en mi casa. ¿Lo del micro en los pelos no hace falta ni comentarlo?" o "¿Y esto no es un sketch?", entre otros.