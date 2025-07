Miguel Tellado: "Quien le pidió información a Villarejo sobre los negocios del suegro de Sánchez fue un tal Óscar López"

El flamante secretario general del PP, Miguel Tellado, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo su partido y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, han llevado al Congreso el origen de la fortuna del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionado con la presunta prostitución masculina y femenina.

Tellado ha dicho que "hay que contextualizar aquel momento" cuando Feijóo habló por primera vez de los prostíbulos. Ha recordado que en esa sesión parlamentaria "Sánchez estaba obligado por sus propios socios a explicar los casos de corrupción que acechan a su Gobierno, su partido y su familia y en vez de dar explicaciones de porqué su número dos estaba en prisión desde hacía diez días Sánchez decidió atacar e insultar a todo el mundo".

El presidente del Gobierno "empezó a atacar a la presidenta Ayuso, a Juanma Moreno, a Mañueco a Manuel Fraga yo creo que Alberto Núñez Feijóo dijo ‘bueno, hasta aquí hemos llegado’ en el momento en el que Sánchez hizo alarde de que el PSOE quería impulsar una ley para la erradicación de la prostitución". Esto es "un ejercicio de cinismo sin precedentes viniendo del PSOE y, además, del propio Pedro Sánchez".

"Un secreto a voces"

"Lo que hizo Feijóo es poner encima de la mesa una realidad: la incoherencia de la biografía personal y política de Pedro Sánchez que está muy acostumbrado a dar lecciones a todo el mundo, pero la realidad es que no es ejemplo de nada", ha dicho Tellado que ha señalado que "hemos puesto encima de la mesa una información que era un secreto a voces, publicada en reiteradas ocasiones por distintos medios de comunicación".

El secretario general del PP ha apuntado que "parece ser que a Sánchez le ha molestado especialmente" porque "la información que utilizó Feijóo en esa comparecencia era pública y publicada". "No era ninguna novedad, otra cosa es que hubiese tenido mayor o menor trascendencia", ha destacado Miguel Tellado. El diputado del PP ha recordado además que ha "leído en prensa que quien le pidió información a Villarejo sobre los negocios del suegro de Sánchez fue un tal Óscar López en el año 2017 para atacar presuntamente la incipiente carrera política del nuevo secretario general del PSOE".

"Nada tenemos que ocultar, lo criticable es la actitud que ha tenido el PSOE y el coro mediático que le acompaña habitualmente determinando que de eso no se puede hablar, pero ese argumento no lo he escuchado cuando Sánchez y sus colegas de partido atacan a Ayuso, Moreno o la memoria de Manuel Fraga; que es algo imperdonable porque no se puede defender", ha dicho Tellado.

La intervención de Feijóo, ha apuntado Miguel Tellado, "surge de la indignación que padecemos desde la oposición porque somos cuestionados permanentemente por todo el mundo y resulta que no se puede puede hacer una oposición directa y clara y poner verdades encima de la mesa. Lo de Feijóo no fue una crítica, fue una crónica de algo que forma parte de la biografía personal y política de Pedro Sánchez". "Estamos en nuestro derecho de destapar el cinismo y la incoherencia de quien por ahora sigue siendo presidente", ha destacado.

Un ministro de Sánchez "colocaba prostitutas"

El secretario general del PP ha sido cuestionado sobre qué hará su partido ante la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar una ley para abolir la prostitución. Miguel Tellado ha dicho que primero tendrán que ver "qué texto presenta el Gobierno" porque se "teme" que "el Gobierno habla de una Ley de abolición que no es tal".

Ha señalado que en el PP están "en contra de la trata, de la explotación sexual, y eso lo vamos a perseguir". Miguel Tellado ha dicho que "nuestra postura es clara: estamos en contra del cinismo del PSOE con respecto a esta materia. (…) Porque ha habido un ministro del Gobierno de Sánchez que colocaba a prostitutas en empresas públicas pagadas con recursos de todos. Y la ley de la abolición que pretende poner el PSOE encima de la mesa no es más que una cortina de humo o un lavado de cara".