Villarejo alertó sobre la posible existencia de copias descontroladas de los vídeos de los prostíbulos

El comisario José Manuel Villarejo alertó en un informe "confidencial" elaborado en el año 2014 sobre la posible existencia de copias descontroladas de los vídeos grabados en los prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El documento de 5 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, está fechado el 9 de noviembre de 2014 y se denomina "Riesgos PS", en alusión a Pedro Sánchez. En su primera página anticipa que se trata de "información confidencial". La "nota de inteligencia" de Villarejo fue entregada a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy después de que Pedro Sánchez ganara las primarias. Dicho documento fue incautado al comisario en el marco de la ‘operación tándem’ en noviembre de 2017 y acabó en poder de la cloaca del PSOE.

Recordamos que el pasado viernes TVE reprodujo parcialmente el citado informe sin mencionar la información comprometida sobre el presidente del Gobierno para efectuar una voladura controlada. En el documento, Villarejo cita fuentes socialistas o de las saunas de Sabiniano Gómez y especifica cuando alguna información no ha podido ser contrastada en su totalidad.

Villarejo señala que "una fuente cuya información aún está por confirmar, dijo que usan una firma que opera además con página en internet y que facilita hoteles y albergues en varios lugares de España a precios muy asequibles y sirve, además de para camuflar ciertos pagos, como elemento de captación de jóvenes de uno y otro sexo, especialmente varones, que al disponer de pocos recursos económicos se les ofrece una posibilidad de ingresos a cambio de actividades sexuales".

"Esas mismas fuentes", añade, "han asegurado la plena implicación de PS y su esposa en el negocio familiar hasta el extremo de encargarse personalmente dicho matrimonio de recoger a primera hora de la mañana el efectivo recolectado el día anterior en cada sauna, el haber mediado en algunas peleas por disputas por conseguir ciertos clientes (...). Otras sin embargo han referido que era BG quien suele frecuentar los establecimientos, sola o junto con su hermano y PS solo la acompañó en muy contadas ocasiones". Precisamente, en los últimos días varios testimonios aparecidos en los medios de comunicación afirmaban que Begoña Gómez habría participado en el reparto de los pagos en los locales.

"Algunas de las fuentes socialistas consultadas, señalan a PS como personaje sin escrúpulos, que llegó a usar su atractivo físico con personas de uno y otro sexo para trepar. (...). Otras fuentes han señalado que PS ha buscado el acercamiento al sector más conservador socialista para poder contar con la estructura económica que le facilite a la familia de su esposa a canalizar la importante cantidad de efectivo que generan sus establecimientos dedicados a la explotación sexual", apunta el documento.

"En este sentido, estas fuentes cuya información ha resultado extremadamente preocupante, han señalado que, PS a partir de su unión con BG, antes incluso de su matrimonio en 2006, ya conocía que en alguna de las saunas que manejaba su suegro, se realizaban grabaciones de personajes del ámbito político de todo tipo, si bien, puesto que los equipos quedaban en las instalaciones de los locales, hasta el siguiente día no se recogía el material y los encargados de ello, no podían asegurar que antes de hacerles llegar la filmación comprometida, no hicieran los dueños de los locales una copia de la misma", subraya.

Las grabaciones de la UCAO

El mismo informe del comisario José Manuel Villarejo afirmaba que "tanto Sabiniano como su hermano Conrado (este último especialmente), eran colaboradores de varias unidades de la Comisaría Gral. de Información, especialmente la UCAO, puesto que permitían un fácil acceso a sus instalaciones cuantas veces fueron requeridos para ello, con objeto de conseguir datos para uso de inteligencia operativa, sobre sujetos con tendencia política contraria a la unidad nacional, con lo que se se consiguió debilitar personalmente su problemática radicalidad".

"Con los mismos fines de explotación sexual, adquirieron también otros establecimientos, un local en la calle Mártires de Alcalá, explotado como sauna también gay, con nombre comercial ‘Princesa’ y otro de similares características y orientación sexual en la calle San Bernardo, con nombre comercial ‘Adán’, este último de grandes dimensiones y por ende aforo, siendo muy frecuentado por objetivos de alto interés", concluía.

