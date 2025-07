El plante de las once comunidades autónomas gobernadas por el PP a la ministra Sira Rego en la reunión en la que iba a dirimirse el reparto de más de 3.000 menores extranjeros no acompañados no sólo ha enfurecido al Gobierno de Pedro Sánchez sino también a Vox justo cuando se cumple un año desde que los de Santiago Abascal rompieran con los gobierno autonómicos.

"Vox no va a ser cómplice de las violaciones, los robos y los machetazos", proclamó el partido el pasado julio, después de que los populares acordaran el reparto de 400 menas que se encontraban en Canarias. Ahora, la reacción de los consejeros de los distintos gobiernos autonómicos ha escocido a la formación liderada por Abascal, que ha recrudecido sus ataques.

"VOX salió de los gobiernos porque el PP se negó a hacer esto exactamente. No solo no se plantaron, es que Feijóo obligó a sus barones a firmar un documento diciendo que se harían cargo de todo lo que les mandaran… Y ahora no lo hacen por la seguridad de los españoles. Lo hacen porque están en campaña electoral de unas elecciones que no se han convocado", señala el partido a través de las redes sociales. "Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio", añade.

En la misma línea se expresó ayer el propio Abascal después de que Alberto Núñez Feijóo fijara postura sobre la inmigración. "Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española" y los que no lo hagan "no los podemos admitir", dijo Feijóo. "Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata".

Ante esto, Abascal reprendió al líder del PP: "Que no. Que no os queréis enterar, o peor, queréis decir una cosa y la contraria para seguir estafando a los españoles. Los ilegales se van. Todos", dijo. En este punto cabe recordar las declaraciones que realizó la semana pasada la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, que habló de deportaciones "masivas" pues su partido tiene en cuenta a los inmigrantes de "segunda generación", es decir, también a los nacidos en España.

El PP no se ha quedado callado y a través de X ha respondido que los de Abascal "se fueron de los gobiernos porque le echaron un órdago a Alberto Núñez Feijóo y lo perdieron". "Nosotros no funcionamos con chantajes, sino con principios. Y no actuamos por amenazas, sino por ideología", añaden los populares.

Fuentes del partido consultadas por Libertad Digital apuntan a que "para Vox es mucho más fácil agarrar la bandera de la protesta". En este sentido, sostienen que si bien la vocación de todo partido es "intentar gobernar", la "obsesión" de Vox, en cambio, "no es esa, sino desplazar al PP". "Está más obsesionado en echar a Feijóo que a Sánchez".

La postura del PP, subrayan, está a medio camino "entre el discurso del odio y la inacción política de Sánchez". "No te puedes saltar a la torera toda la legislación vigente", como propone Vox, ni tampoco mantener la postura del Gobierno. "Lo que hay que hacer es política efectiva que reduzca la inmigración en origen, como ha hecho Meloni, y no incurrir en un discurso buenista" que lo que provoca es un "efecto llamada". Y es que "si no se da un viraje" en política migratoria "vamos a ver" más "Torre Pachecos", auguran.

El pasado mes de julio, y en un primer momento, Vox alegó para justificar la ruptura de los gobiernos autonómicos que aceptar el reparto de inmigrantes "iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales" firmados. "Nos hemos mal acostumbrado a que firmen acuerdos y hagan lo contrario. El PP firmó acuerdos que le permitieron llegar al Gobierno sabiendo esto. No son una broma, no son un cheque en blanco. Hay que cumplir lo pactado", sostuvo su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.

Después emitieron un comunicado en el que el partido ya no hablaba de lo firmado con los populares. Y es que en ninguno de los cinco acuerdos rubricados por PP y Vox se mencionaba el asunto que puso en jaque la gobernabilidad de hasta cinco comunidades autónomas.

En el de Extremadura, por ejemplo, ni siquiera se hablaba de inmigración en ni una sola de las 60 medidas que ambos partidos se comprometieron a impulsar; en el resto, se aludía a cuestiones genéricas que, en ningún caso, hacían alusión al reparto de los menas, tal y como recogió Libertad Digital.

Ahora, y tras su decisión del pasado verano, Vox se ha quedado fuera de este plante al Gobierno en unos días en que ha recrudecido sus ataques contra el Partido Popular y en los que la inmigración centra el debate. Hasta el punto en el caso de los de Abascal que el pasado lunes no dedicó ni un solo comentario en redes sociales a la ruptura de la caja común. Esta estrategia parece funcionarle a tenor de las últimas encuestas.

