Mertxe Aizpurúa vuelve a señalar a los periodistas a los que acusa de generar odio, enfrentar y acosar

El pasado mes de mayo, a propósito del acuerdo del PSOE con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, de tomar en consideración la reforma del Reglamento del Congreso para sancionar e incluso expulsar a quienes ellos consideren "pseudoperiodistas" con el objetivo de "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo", la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa tuvo el cuajo de definir a estos periodistas como "agitadores ultraderechistas" que "acosan, atacan y señalan a diputados, periodistas y responsables de comunicación de los grupos parlamentarios". "Ustedes tienen responsabilidad porque ya nadie duda de que siguen sus directrices", remachó dirigiéndose a los populares, antes de pedir que se deje de "regalar espacios a los que solos los usan para generar odio".

Porque la autora de infames portadas cuando estaba al frente de Egin es la menos indicada para hablar de "acosar, atacar y señalar" y de "generar odio". Desde Libertad Digital se lo recordaremos cada vez que lo haga. Y lo ha vuelto a hacer. En referencia a los disturbios de Torre Pacheco, la proetarra Aizpurúa ha pretendido volver a dar una lección de lo que debe ser y no debe ser el periodismo y quién debe ser considerado un periodista, desde una atalaya moral que le queda muy grande y no le corresponde en absoluto.

Los provocadores de ultraderecha acreditados en el Congreso están inmersos en una batalla en la que la veracidad no importa nada. Solo buscan generar odio, enfrentamiento, boicotear y acosar.pic.twitter.com/vzwRyfndtJ — Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) July 17, 2025

"Todo esto que estoy diciendo —señala Aizpurúa—lo acabamos de ver esta misma semana en Torre Pacheco, a donde se han dirigido en bloque estos agitadores ultra que son parte del entramado fascista. Así que no, no son periodistas. Son agitadores con acreditación de prensa que utilizan este privilegio, concedido en una triste hora, no para informar, sino para alterar, para interrumpir, para generar enfrentamiento, para provocar, para boicotear, para acosar, y que están además inmersos en una batalla donde la información, la veracidad, importa bien poco, la provocación es todo lo que les importa". Y añade en su mensaje en X: "Solo buscan generar odio".

Portada de Egin tras la liberacion de Ortega Lara

Los que tenemos memoria no podremos olvidar jamás las portadas que esta generadora de odio —condenada en 1984 a un año de prisión e inhabilitación por apología del terrorismo— dedicó a, entre otros, Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. Ese "Ortega vuelve a la cárcel", el día de la liberación de José Antonio Ortega Lara, en referencia a su trabajo como funcionario de prisiones en Burgos, y la dedicada a Miguel Ángel Blanco —"El edil del PP apareció con dos disparos"— dan buena muestra de la catadura moral de la hoy portavoz de Bildu, que haría bien en no ir dando lecciones de lo que debe y no debe ser el periodismo.

Portada Egin Miguel Ángel Blanco

No hay que olvidar, además, que Aizpurua también fundó Gara, donde fue directora entre 1999 y 2004, y que bajo su mando se creó un colectivo de delatores que, tras el pseudónimo de Maite Soroa, señalaba objetivos a la banda terrorista, especialmente periodistas.

Lo de señalar periodistas está visto que era una costumbre muy del gusto de Aizpurua, costumbre que ahora ha retomado con gusto como diputada y portavoz de Bildu en el Congreso.