Elisa Mouliaá: "El día que denuncié a Errejón, el universo me habló"

La semana pasada fueron filtradas unas grabaciones en las que se escuchaba a Elisa Mouliaá presionando a una amiga suya, Soraya, testigo en la causa, para que no la desmintiera ante el juez que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón. La actriz, en una entrevista concedida este jueves en Y ahora Sonsoles, lamentaba una "manipulación muy bestia" de sus palabras, y este domingo, en su perfil de la red social X, volvió a referirse al caso protagonizado por ella y por el exportavoz de Sumar en el Congreso: "El día que denuncié a Errejón, el universo me habló".

"No con palabras", precisa Mouliaá, "sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar". La historia es fascinante: "Dos motos. Dos matriculas. CON EL MISMO NÚMERO: 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después, miré el significado". Entonces, la actriz da toda una clase de numerología: "8278 suma 7. Ese día, 25/10/2024, también sumaba 7. Y entonces lo vi claro. El 7 es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola. No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: ‘No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo’".

Mouliaá continúa mezclando matemáticas y esoterismo: "8 + 2 + 7 + 8 =25. 2+ 5 =7. 7. Yo nací un 7". "Además", sigue, "la probabilidad de que dos vehículos tengan el mismo número exacto (8278) con letras distintas es de 1 entre 10.000. Pero claro, justo me pasa a mí. Justo el día que denuncio. Justo dos motos juntas. Justo el número suma 7. Justo como la fecha".

Y, para aquellos que osen pitorrearse de ella, les recuerda: "Tengo IQ 118, y todavía me gasto compasión en quienes no distinguen entre sincronicidad (sic) y casualidad de cuñado. No os falta razón. Os faltan neuronas".

El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar. Dos motos. Dos matriculas..

CON EL MISMO NÚMERO: 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo.

Horas después, miré el significado.

8278 suma 7. Ese día,… pic.twitter.com/osIEI3IIUi — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) July 20, 2025

"Me jodes viva"

En fin, mientras tanto, este lunes, la defensa de Errejón ha pedido que se investigue por un delito de obstrucción a la Justicia a Mouliaá, a la que acusa de tener una "conducta coactiva e intimidatoria" con Soraya.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Errejón pide que se deduzca testimonio contra Mouliaá y que se le investigue. En el documento, alude a las conversaciones aportadas a la causa en las que Mouliaá trata de que Soraya, que declaró como testigo, "secundara su declaración judicial y su denuncia".

En esos mensajes, recogidos en un oficio de la Policía Nacional al que ha accedido esta agencia de noticias, Soraya pidió a la actriz en una conversación privada que dejase de "inventar" y Mouliaá le advirtió de cara a su declaración como testigo: "Si luego vas y dices que yo estaba súper happy me jodes viva".