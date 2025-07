No es la primera vez que Josep Borrell se manifiesta en los últimos días en contra de la financiación singular para Cataluña, el eufemismo con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se refiere al cupo catalán. Este miércoles por la noche ha vuelto a hacerlo Hora 25 en la cadena SER, utilizando una imagen muy gráfica de cómo pretenden hacer tragar a los ciudadanos algo intragable: haciéndolo poco a poco, "porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez".

Con el supositorio, y haciendo al mismo tiempo el gesto con el dedo, ha querido manifestar Borrell su descontento con una de las cesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer con Cataluña, con tal de mantenerse él en la Moncloa y mantener a Salvador Illa en la Generalidad.

"Nos lo van diciendo poco a poco, porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. Entonces lo dicen poco a poco porque de golpe saben que no colaría. En este momento, no sabemos gran cosa. No sabemos de cuál sería el importe del cupo, de cuál sería el importe de la famosa solidaridad...". "Sólo sabemos una cosa" añade "que es que Cataluña va a gestionar el Impuesto de la Renta en Cataluña dentro de un par de años".

"Ya han empezado a gastar dinero en eso. Yo vengo de Barcelona ahora y ya están con grandes alharacas contratando consultoras, contratando informáticos... antes de que se haya aprobado nada en donde se tiene que aprobar, que es en el Parlamento", antes de que el partido socialista haya podido discutirlo "ya está Cataluña gastando dinero para crear una Administración que sustituya a la Administración del Estado para recaudar el Impuesto sobre la Renta".

Borrell, que pese a ser del PSC se declara radicalmente en contra de esta cesión, dice que "agradecería que no le hagan comulgar con ruedas de molino". Lo que se está proponiendo para Cataluña es "prácticamente lo mismo" que lo que la Constitución establece para País Vasco y Navarra: "La lógica es exactamente la misma". "Siento llevar la contraria a mi Gobierno, pero esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas".