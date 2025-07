"Mi nación está ocupada por el Estado español": fugaz entrevista de Antonio Naranjo a Silvia Orriols

La alcaldesa de Ripoll y líder del partido separatista Aliança Catalana Silvia Orriols participó de forma muy breve en Diario de la Noche, que presenta el periodista Antonio Naranjo en Telemadrid. Naranjo quiso entrevistarla por su decisión de prohibir el denominado burquini en las piscinas de su municipio pero la conversación apenas duró dos minutos. El motivo, que Orriols se negó a hablar en español como le pidió el presentador.

"Me cuesta mucho seguirla con un traductor, soy algo torpe. ¿No le importaría contestar en español, para tener una conversación más fluida?", le preguntó el periodista. Orriols continuó hablando en catalán alegando que ella sólo habla en esa lengua y señalando que cuando le propusieron la entrevista ya avisó de que no hablaría en español. "No es que no quiera hablarlo con usted, no lo hablo con nadie", aclaró la alcaldesa que compite en independentismo con Junts y ERC y también está arañando votos a Vox en Cataluña.

Esto con Silvia Orriols lo dice todo... pic.twitter.com/1XcNCsPN57 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 24, 2025

"Mi nación está ocupada por el Estado español, nos han impuesto la lengua castellana, por eso no tengo ninguna voluntad de hablar castellano", señaló la alcaldesa. Naranjo respondió diciendo que estaba muy mayor "para que me impongan el burkini lingüístico" y la entrevista se dio por finalizada.