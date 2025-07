Koldo salpica a Puente: "Lo sé todo, Santos quiere colocar a un par de personas que le pide Acciona y Óscar le escucha"

Libertad Digital publica una grabación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entre Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos que salpica al actual titular del Ministerio Óscar Puente: "Yo lo sé todo, Santos (Santos Cerdán) quiere colocar a un par de personas que le pide Acciona y Óscar le escucha"

El encuentro entre Koldo y Ábalos grabado por el primero tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023, sólo dos días después de que Óscar Puente tomara posesión como nuevo ministro de Transportes relevando a Raquel Sánchez.

Koldo explica que se ha puesto en contacto con el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán: "Le he escrito a Santos, le he dicho, voy a ver a José 5 minutos, necesito que me veas 5 minutos, o me ves 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de Justo, de Acciona (...) El día de la investidura de Óscar. ¿No lo vistes? (...) Está intentando colocar a dos personas que le ha pedido Acciona".

A continuación, Koldo hace referencia a Antxon Alonso, amigo íntimo y supuesto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar que recibió millones de euros en adjudicación de obra pública: "Hombre, es que el tema de Antxón entró por varias empresas del País Vasco, y hay varias empresas de Oscar, y además el que estaba con el asesoramiento que tenía Antxon, que por eso estaban en el centenario".

"Jefe, no somos tontos. Es decir, que yo lo sé todo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar a un par de personas y que Óscar (Óscar Puente) sí le escucha. Óscar sí le escucha. Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso", afirma Koldo.

"Yo lo que le voy a decir a Santos es decir, dame un par de horas y vete a tomar por culo. Jefe, yo te estoy diciendo totalmente serio. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses. (...) Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros. Y a mí me debe ciento treinta más otro cien... O sea, imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho en el anterior. Y a mí se me están hinchando los cojones.", apunta el exasesor de Ábalos.

"Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo. De verdad. Para mí vas a ser siempre el nombre en mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta del Santos me utilizó durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas. Había billetes de 500 que le daban de mi cuenta. Lo único que te pido es que llames a Santos y le digas. ‘Como no le llames al Koldo, nos vamos a meter en un lio a ti y a mi’. Por supuesto, para ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas", concluye.

El Supremo entrega parte de las grabaciones de Koldo

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, encargó a la Guardia Civil hace dos semanas una prueba pericial sobre la autenticidad de los audios de Koldo García. El instructor acepta parte de las diligencias solicitadas por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en relación a los audios encontrados en febrero de 2024 en el domicilio del exasesor de José Luis Ábalos.

El juez indica que "no es posible, ni procedente en este momento, facilitar copia íntegra de la totalidad del material intervenido en dicho domicilio (petición a la que se han adherido el propio Koldo García y el empresario José Ruz), en la medida en que se desconoce aún su completo contenido, que no ha sido, en consecuencia, incorporado a la causa ni, naturalmente, tomado en cuenta en ningún sentido por el instructor. Así, recuerda el instructor que la totalidad de los dispositivos intervenidos albergan una información que supera los 10 terabytes, que se plasmaría en 65 millones de páginas en caso de ser volcada por escrito".

