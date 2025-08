El delegado del Gobierno de Extremadura presumía de una diplomatura que no tiene

En el entramado político español continúan apareciendo nuevos casos de currículums falseados. Ahora le ha tocado el turno al delegado del Gobierno en Extremadura. Se trata de José Luis Quintana Álvarez, que hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Extremadura en 2023 ha sido el alcalde de Don Benito. Anteriormente llegó a ser director general de Política Agraria Comunitaria y Consejero de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura entre 2003 y 2007 y consejero de Fomento entre 2007 y 2011. Ya en 1996 con Rodríguez Ibarra en la Junta, accedió al cargo de director general de Financiación y Medios Agrarios.

Pues bien. Desde hace años, lleva presumiendo en entrevistas y en los apartados sobre su persona de distintas webs de las administraciones en las que ha militado, de ser diplomado en derecho tributario. Un cargo del que siempre ha presumido y así hay rastro en páginas webs y entrevistas, pero que ahora ha desaparecido súbitamente de su perfil en la web de la delegación del Gobierno, según ha desvelado Voz Pópuli.

No daba puntada sin hilo el delegado y exalcalde. Resulta que lo que sí dice haber cursado es una Formación Profesional de Segundo Grado en Administración de Empresas y también confiesa un Máster en Dirección Económica y Financiera.

Dando por buena la formación profesional de segundo grado y el máster en dirección económica y financiera, Quintana no podía presumir de ser diplomado en derecho tributario, ya que en España no corresponde a una titulación oficial dentro del sistema universitario, siendo lo más cercano a esa diplomatura, el estudio de un máster oficial de derecho tributario o diplomas propios otorgados por instituciones privadas.

Los másters que permitirían acercarnos a "diplomado en derecho tributario" serían el Máster Interuniversitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense y Udima; el Máster Universitario en Tributación de la Carlos III; el Máster en Tributación y Asesoría Fiscal en CEF-UDIMA; o el Máster en Derecho Fiscal del ICAB.

Para poder tener alguna de estas formaciones y titulaciones oficiales le hacía falta tener un grado universitario o su equivalente antes de Bolonia, como una licenciatura, cosa que el señor Quintana no tiene.

Otras escuelas tienen másteres no oficiales sobre derecho tributario, pero que carecen de obligatoriedad, y el máster que dice haber estudiado Quinana Álvarez era de Dirección Económica y Financiera, no tributaria ni fiscal.

La versión de Quintana

Quintana ha comparecido este lunes ante los medios para negar que falsificara su currículum, señalando que no ha "mentido nunca" sobre su formación…, aunque ha tenido que matizar: es diplomado en Derecho Tributario, pero no "diplomado universitario". Según ABC, el socialista extremeño logró la titulación a través de Fedine, la Federación Politécnica Española de Diplomados: "Se trata de una formación que había sido impartida por Afige –entidad de formación empresarial–, que también existe y que podéis comprobar". Además, Quintana hizo un máster en Dirección Económica y Financiera en el Centro de Estudios Financieros. Tampoco tiene carácter universitario. "Cuando te presentas a unas elecciones", ha declarado, "no te requieren titulación de ningún tipo".

Una práctica habitual

Queda en evidencia un nuevo exceso formativo en un alto cargo socialista. Algo que estamos viendo muy habitualmente en Libertad Digital hemos hecho una larga lista donde vemos a líderes socialistas como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pasando por Patxi López, José Blanco, Elena Valenciano o Bernat Soria. Por supuesto, también Óscar Puente, Ximo Puig o José Montilla.

En el PP también se han dado casos, como el de Noelia Nuñez, quien dimitió de todos sus cargos tras destaparse la noticia.

Este lunes el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha comparado el ejemplo de asunción de responsabilidades de su compañera de partido Noelia Núñez con la cascada de casos de exceso curricular que estamos conociendo en el PSOE.