Santos Cerdán habla desde prisión: "Con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, concede este martes una entrevista en La Vanguardia desde la prisión de Soto del Real, contestada mediante cuestionario, en la que proclama su inocencia después de que haya solicitado al TC su salida de la cárcel, adonde fue enviado tras declarar en el Supremo por los indicios y grabaciones de un extenso informe de la UCO.

Cerdán afirma que "no ha hecho nada de lo que dice la UCO": "Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", asevera.

También apunta que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que a su juicio se le está haciendo a él:"Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta".

Aunque rechaza hablar de otros, sí apunta, al ser preguntado por el rechazo de Pedro Sánchez, que "las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro". "Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo", dice.

Sobre su relación con Koldo García y la forma en que llegó a Madrid, Cerdán señala que "había colaborado con las primarias" y "él me dijo que quería venir a Madrid a trabajar para el partido. Cuando buscábamos un conductor para el secretario de organización, que era Ábalos, se pensó en alguien que también tuviera un plus en el ámbito de la seguridad". "Yo lo propuse como conductor, nada que ver con los otros destinos y ocupaciones. El papel de conductor está bien definido", dice desentendiéndose de su trayectoria. "Yo lo había propuesto como conductor. A partir de ahí hubo una relación entre ellos. No sé más", insiste.

En cuanto a Antxon Alonso, dice que lo conoció "en 2004-2005 pero la relación se intensificó a partir de 2011-2012" y admite su papel clave en las negociaciones para los pactos de Sánchez: afirma que le ayudó en sus contactos con Bildu y PNV. "Sí, en los dos partidos. Así lo confirmó el propio Arnaldo Otegi".

Respecto a Servinavar, la empresa protagonista de la trama navarra en el origen del caso, dice que en 2015, "cuando el PSN tuvo los peores resultados de su historia", tenía "dudas sobre mi continuidad en la política y Antxón me propuso un proyecto pero renuncié al mismo al cabo de pocos días después de hablar con mi familia".

"Que yo sepa, no"

Cerdán declara que "es muy extraño realmente" que Koldo García grabara tantas conversaciones y se pregunta "quién o cómo se han generado estos audios", si él no fue. Sobre las grabaciones, insiste en que no se reconoce en ellas y que esas conversaciones "no han existido", lo que es el eje de su defensa. .

Tras afirmar que la trama navarra "es inexistente", es algo más cauto sobre una posible financiación ilegal del PSOE. "No, que yo sepa no", contesta preguntado sobre si existe.