El PSOE propone arrebatar un local municipal a los judíos asturianos

Justo en medio de la polémica por la decisión de PP y Vox de evitar el uso "religioso" de polideportivos en Jumilla, que eran utilizadas en festividades musulmanas y que ha suscitado numerosas voces en contra, sobre todo en la izquierda, ha trascendido otro conflicto que involucra fe y locales municipales en la otra punta del país, en Oviedo.

Allí, la Comunidad Judía de Asturias dispone desde hace más de 25 años de La Casina de El Fontán, que alberga una pequeña sinagoga, un museo y un centro cultural en un edificio que fue cedido por la extinta sociedad municipal Gesuosa.

El PSOE asturiano ha pedido esta semana revisar dicha cesión, producida en 1999. "Creemos que, de acuerdo con el espíritu de la ordenanza reguladora de cesión de inmuebles, ninguna organización que utilice estos espacios públicos puede vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación, ni justificar actos violentos o contrarios a los derechos humanos", señaló esta semana el concejal del Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve, en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación.

El argumento que esgrime García es que la presidenta de la Sinagoga Beit Emunáh, Aída Oceransky, ha defendido públicamente la actuación de Israel en Gaza y también ha negado las acusaciones de genocidio, señalando a Hamás y su uso de la población y de la propaganda en el conflicto.

"Creemos que esta cesión debe ser, al menos, revisada, ya que ni siquiera están claras las condiciones en las que la extinta sociedad municipal del suelo entregó el uso del edificio a la Comunidad Judía de Asturias en el año 1999", indicó García Monsalve. "Queremos saber si considera el equipo de gobierno que las actuaciones y declaraciones de la presidenta de la entidad cesionaria son compatibles con disfrutar de un local municipal", señaló.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha salido en defensa de Oceransky expresándole su "total apoyo" ante "el señalamiento al que se ha visto sometida en redes sociales". "Es profundamente preocupante que el ejercicio de la libertad de expresión y el legítimo posicionamiento en un conflicto pueda derivar en consecuencias de carácter institucional, como la amenaza del PSOE de modificar o anular un acuerdo que permite a la comunidad practicar su fe y mantener su vida religiosa dignamente", han señalado desde el FCJE en un comunicado.

Insisten en que la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el marco jurídico internacional y su ejercicio "no debe tener ninguna represalia". "Hacemos un llamamiento al respeto y la responsabilidad, especialmente de quienes ejercen cargos públicos, porque la diversidad de pensamiento es consustancial a toda sociedad democrática. Convertirla en motivo de represalia debilita los valores que decimos defender", afirma la Federación de Comunidades Judías de España.

