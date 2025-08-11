Los seis aviones y helicópteros clave en la lucha contra los incendios forestales

Cada campaña estival, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico activa un despliegue de medios aéreos que combina aviones y helicópteros con funciones de lanzamiento de agua o retardante, coordinación, observación y transporte de brigadas.

Algunos de estos aparatos son de propiedad estatal y otros pertenecen a empresas privadas contratadas para los meses de mayor riesgo. En total, España dispone de seis tipos principales, cada uno adaptado a una función y un escenario de incendio concretos.

FOCA: el gran anfibio

El avión anfibio tipo FOCA es uno de los medios más reconocibles en la lucha contra incendios. Es un bimotor turbohélice con capacidad de entre 5.500 y 6.000 litros y autonomía de cuatro horas.

Su ventaja clave es que puede cargar agua directamente en el mar, ríos o embalses, lo que permite ciclos rápidos de descarga. Con una velocidad de crucero de 300 km/h, está desplegado en bases de A Coruña, Albacete, Zaragoza, Salamanca, Madrid, Badajoz, Málaga y Mallorca.

ALFA: la versión ágil del anfibio

El avión anfibio tipo ALFA es más ligero que el FOCA, con capacidad mínima de 2.000 litros. También puede cargar agua en superficies naturales y añadir aditivos como espumas o retardantes para aumentar su eficacia.

Son aparatos monomotor, muy maniobrables y adecuados para incendios de intensidad media o zonas más difíciles para aeronaves pesadas. En verano, seis unidades operan desde Reus, Requena y Rosinos de la Requejada.

TANGO: el especialista en retardantes

El avión de carga en tierra TANGO a diferencia de los aviones anfibios, necesitan un aeródromo o aeropuerto para cargar agua. No obstante, son medios de gran eficacia en incendios por su capacidad para utilizar retardante de largo plazo, así como por su rapidez y maniobrabilidad.

Transporta un mínimo de 2.000 litros, alcanza 250 km/h y tiene una autonomía de hasta tres horas.

ACO: los ojos del operativo

Las aeronaves de coordinación tipo ACO no participan directamente en la extinción, pero son esenciales para vigilar, observar y coordinar los medios aéreos.

Con una tripulación formada por piloto, coordinador de medios y operador de cámara, transmiten imágenes y vídeos georreferenciados en tiempo real a los centros de mando. Tienen autonomía de cuatro horas y velocidad de 200 km/h.

KILO: el helicóptero bombardero pesado

El helicóptero bombardero tipo KILO es un medio pesado, con dos turbinas y capacidad mínima de 4.500 litros en un helibalde o depósito ventral. No transporta personal, pero puede descargar agua o espuma en pocos segundos sobre el frente del fuego.

Dispone de equipo de inyección para mezclar agua con aditivos, vuela a 250 km/h y tiene dos horas de autonomía. En la campaña 2025 hay tres aparatos desplegados en Huesca, Jaén y Cáceres.

MIKE: el helicóptero para brigadas

El helicóptero bombardero tipo MIKE es más ligero y versátil. Además de lanzar agua, transporta brigadas forestales hasta zonas de difícil acceso.

Cuenta con dos tripulantes, velocidad de crucero de 200 km/h y autonomía de dos horas. Este verano operan 19 aparatos de este tipo en distintas provincias, desde Ourense hasta Tenerife, integrados con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Un dispositivo adaptable a cada incendio

La combinación de estos seis tipos de aeronaves permite un operativo flexible, capaz de responder a incendios de gran extensión o en terrenos de difícil acceso. Su actuación desde el aire es clave para frenar el avance del fuego y proteger zonas de alto valor ambiental y patrimonial.