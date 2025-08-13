Ione Belarra, en el punto de mira de EEUU por su antisemitismo

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a la dirigente de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en su informe anual de Derechos Humanos por supuesta incitación al antisemitismo. El señalamiento se debe a un evento celebrado en junio de 2024 en el Congreso de los Diputados, titulado Defensa de Palestina y criminalización en Europa, que contó con la participación de activistas propalestinas.

Según el informe estadounidense, durante el evento se vertieron declaraciones en las que se "glorificó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel" y se afirmó que "Israel no tenía derecho a existir". Este alegato, realizado por las ponentes invitadas, son el fundamento de la crítica vertida desde Washington, al considerar que incitan al antisemitismo.

El informe hace referencia directa a la responsable del acto: "El 3 de junio de 2024, la diputada y exministra de Derechos sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir", recoge el texto oficial.

Inquietud en la comunidad judía

En el apartado dedicado a los actos de antisemitismo, el informe también menciona que diversas entidades representativas de la comunidad judía han expresado su preocupación ante la proliferación de discursos y lemas que consideran ofensivos o directamente antisemitas. Según el Departamento de Estado, estos mensajes provienen en ocasiones de responsables políticos.

Esta preocupación no es meramente simbólica. En España, el Ministerio del Interior ha constatado un repunte importante en los delitos de odio de carácter antisemita. De acuerdo con los datos oficiales, se pasó de 13 casos registrados en 2022 a 23 en 2023, lo que representa un aumento del 77%.

El informe también destaca que el Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España ha denunciado múltiples incidentes a lo largo del año pasado. Estos incluyen desde mensajes de odio en redes sociales hasta amenazas directas y actos vandálicos contra personas e instituciones judías.

Condenamos enérgicamente las pintadas antisemitas aparecidas en el cementerio judío de Segovia, realizadas con grafitis vinculados a Ultra Sur. @segovia_es pic.twitter.com/dhJ9MQdumh — FCJE (@fcjecom) August 7, 2025

Asimismo, se subraya la preocupación existente en el ámbito universitario. La Red Académica contra el Antisemitismo ha advertido sobre un "ambiente hostil en los campus", donde se han producido situaciones de acoso dirigidas tanto a estudiantes como a profesores judíos.

Más allá de los temas relacionados con el antisemitismo, el informe del Departamento de Estado analiza otras cuestiones vinculadas a los derechos fundamentales en España. Entre ellas, se menciona la aplicación de la conocida como "Ley Mordaza", en cuyo marco diversas organizaciones no gubernamentales denuncian restricciones a la libertad de expresión por parte de las fuerzas de seguridad.