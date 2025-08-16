Adif ha anunciado este viernes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante la primera mitad del sábado, como consecuencia de los incendios que están afectando a Orense.

"La evolución de los incendios en Orense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112 Galicia", ha informado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Orense y Zamora.

Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.