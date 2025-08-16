Menú

Adif confirma que la circulación entre Madrid y Galicia seguirá suspendida la mañana de este sábado

La circulación se mantendrá suspendida durante la primera mitad de este sábado por los incendios en Orense

Viajeros esperan en la estación de Chamartín en el que la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa interrumpida | EFE

Adif ha anunciado este viernes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante la primera mitad del sábado, como consecuencia de los incendios que están afectando a Orense.

"La evolución de los incendios en Orense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112 Galicia", ha informado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Orense y Zamora.

Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.

