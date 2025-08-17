Desde el pasado miércoles 6 de agosto, la Familia Real se encuentra sin agenda oficial y disfrutando de unas vacaciones privadas. Los Reyes y sus hijas, que estuvieron acompañadas de un grupo de amigos en el palacio de Marivent desde el pasado 25 de julio, pusieron rumbo a Grecia donde un vuelo de la Fuerza Aérea española tomó tierra en el aeropuerto de Tesalónica. A partir de ahí, se les pierde la pista puesto que se desconoce si tomaron otro vuelo rumbo a otro destino o si incluso podrían estar compartiendo unos días en la residencia estival que los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, poseen en Spetses.

Finalmente, ante los graves incendios que asolan nuestro país, Felipe VI ha decidido interrumpir sus vacaciones de verano y regresar a España antes de tiempo. Un avión procedente de Grecia ha traído de regreso a nuestro país al monarca en un vuelo que ha aterrizado en la base aérea de Torrejón a las 10:00 de la mañana de hoy domingo, 17 de agosto.

Según ha informa Zarzuela, en la tarde de este domingo está previsto que Felipe VI acuda al cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), situado en Torrejón de Ardoz (Madrid), para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción de los incendios.

Durante la semana el Rey ha podido contactar con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón para recibir toda la información de última hora sobre los incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.

Además, Felipe VI ha estado en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de la situación, según informaron fuentes de la Casa Real.

Actualmente, por parte del Ministerio de Defensa, hay más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo desplegados, otros 2.000 militares de la UME en misiones de apoyo y 450 medios activados de dicha unidad. Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los incendios. En lo que va de semana, el 43 grupo ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas. A ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos o copilotos), analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas, apoyo logístico a evacuados, entre otros.

Desde la Fundación Reina Sofía se ha habilitado un fondo de 50.000 euros con el objetivo de reparar los daños medioambientales provocados por los incendios.

Asimismo, se espera que durante la semana que viene el Rey pueda trasladarse a Mallorca para estar pendiente del estado de salud de su amigo, Jaime Anglada, quien evoluciona favorablemente después del grave accidente de tráfico que sufrió y al que le han quitado la sedación y el respirador y ha reconocido a sus hermanos, algo que es una buena noticia.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.