En esta ocasión no ha sido el "si quieren ayuda que la pidan", porque justo antes de tomar la palabra, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ya le había insistido en la lista de efectivos y material que necesitan en Orense para tratar de frenar las llamas y que precisan "esta misma tarde si es posible", decía el mandatario regional.

No. En esta ocasión el conejo debajo de la chistera para el presidente del Gobierno es un recurrente recurso del sanchismo: el cambio climático. "los efectos de la emergencia climática son cada vez más graves, se están acelerando y tienen una mayor consecuencia sobre la vida de los ciudadanos", decía. Para proponer:

"Un gran pacto de estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática" lo que "interpela a todas las adminstraciones públicas, locales, provinciales, regionales y nacionales, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, las organizaciones, las empresas, los sindicatos y los ciudadanos", decía. Y eso quelos informes oficiales del propio Ejecutivo siguen señalando el abandono del monte y las causas humanas como origen principal del 87 % de los incendios.

Sánchez se propone así una "estrategia que anticipe una respuesta a nuestros conciudadanos ante la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista y que nos centremos todos en esto. Y todos tenemos que responder de nuestras responsabilidades", añadía.

Curiosamente Sánchez ya ha dicho que esto ya se lo propuso el Gobierno en 2018 cuando tomó el poder y trazó una estrategia de compromiso para la adaptación a la emergencia climática. Y también ha presumido de haber disparado la inversión en prevención. Según ha dicho "lo que hemos hecho a partir de ahí ha sido aumentar los recursos en prevención y extinción de incendios. Hemos incrementado la prevención en más de un 35% y más de un 40% la extinción".

Sin embargo, si echamos un vistazo a los presupuestos del plan nacional de prevención de incendios, la inversión ha caído en un 45% desde 2018, pasando de unos 225 millones de euros el primer año del Gobierno de Sánchez a los 115,8 millones de 2025. Y en cuanto a los medios estatales disponibles siguen siendo los mismos desde hace casi una década, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica: 56 medios aéreos, sin refuerzo estructural desde 2016..

A pesar del discurso oficial, los informes del propio MITECO contradicen el relato de Moncloa: el 87 % de los incendios forestales en España tienen causas humanas (negligencias e intencionalidad), y solo el 4,92 % se deben a fenómenos naturales como los rayos.

Expertos como el doctor Antonio Pulido, ingeniero forestal, han advertido de forma reiterada que el factor clave es la falta de gestión activa del monte, la acumulación de biomasa por abandono rural y el estancamiento de políticas forestales efectivas. También lo señalan el Plan Forestal Español 2022–2032 y la Estrategia Forestal Horizonte 2050, que el propio Gobierno presentó hace menos de tres años.

Sánchez insiste en el cambio climático

Pero Sánchez ha insistido: "Tenemos que hacer una reflexión más de fondo y es que tenemos respuestas claras a problemas que nos están afectando ya en el día a día con independencia de la estación del año. La respuesta clara a tener incendios de esta magnitud, a tener danas, es que la emergencia climática que asola el mundo es más acelerada, más grave y más asidua. Esto nos lo viene advirtiendo la ciencia desde hace muchísimo tiempo", asegura.

Poco o nada ha comentado, como era de esperar, sobre qué parte de la culpa de la virulencia de los incendios de este año hay que achacarla a que las políticas ecologistas estén impidiendo la limpieza de los montes, o las actuaciones de prevención en cortafuegos, o la limpieza de barrancos para evitar las riadas en levante.

Además, ha dicho que va a poner todos los recursos necesarios para extinguir los incendios y para abordar la reconstrucción, pero ha insistido en pedir una reflexión de fondo "y hacer una estrategia que anticipe una respuesta a nuestros. ciudadanos ante la aceleración de los efectos de la emergencia climática". Y ha anunciado el despliegue de 500 nuevos efectivos del Ejército de Tierra, autorizado este mismo domingo, para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias en la lucha contra los incendios activos en distintos puntos del país.

