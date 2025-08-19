Interceptadas seis pateras con 111 inmigrantes en aguas de Baleares en menos de dos días

Un total de 111 personas inmigrantes llegaron a las costas del archipiélago balear entre la tarde del lunes 18 de agosto y la madrugada de este martes 19, repartidas en seis pateras, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Las actuaciones de rescate e interceptación fueron llevadas a cabo por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, quienes localizaron las embarcaciones en distintos puntos del mar Mediterráneo, concretamente en las proximidades de Cabrera, Formentera y Mallorca.

La primera intervención tuvo lugar en la tarde del lunes, cuando una patera fue interceptada con 14 personas de origen magrebí a bordo en la zona del Faro de Punta Anciola, en la isla de Cabrera.

Formentera, un punto clave

Pocas horas después, la Guardia Civil en Formentera interceptó a 15 personas, también de origen magrebí, que habían llegado por mar y se encontraban en la línea de costa de la isla.

La actividad migratoria continuó en esa zona durante la noche del lunes, cuando otras 24 personas fueron rescatadas en el mar, al sur de la isla.

Ya en la madrugada del martes, sobre las 00:20 horas, las autoridades rescataron a otras 24 personas de origen magrebí en aguas del sur de Formentera.

Poco después, hacia la 1:45 horas, el mismo operativo rescató a un nuevo grupo, esta vez de 20 personas, en el mar al sur de la isla de Cabrera.

El último rescate de la jornada se realizó cerca de las 5:30 horas del martes, cuando Salvamento Marítimo localizó e intervino para rescatar a 14 personas más en el mar, esta vez al sur de la isla de Mallorca.