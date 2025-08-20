Con 40 matrículas de honor, una influencer enciende las redes al tatuarse el nombre de Pedro Sánchez en la rodilla

La joven de 32 años, nacida en Callosa de Segura (Alicante), acumula 40 matrículas de honor entre su carrera de Educación Social y un máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación, ambos cursados en la Universidad de Murcia. Sin embargo, el reconocimiento público no le ha llegado por sus logros académicos, sino por una decisión mucho más visual: tatuarse el nombre del presidente Pedro Sánchez en una de sus rodillas.

Cristina no esconde sus ideas y las lleva grabadas en la piel, en su cuerpo acumula con más de 30 diseños y todos ellos con un significado.En su pecho puede leerse "Bendita", acompañada de rosas, mientras que en su rodilla izquierda luce un corazón que encierra el nombre del Presidente del Gobierno.

"Me tatué el nombre del presidente antes de las elecciones del 23-J", ha explicado en una entrevista al programa En boca de todos. "Me tatué a Pedro Sánchez frente a un auge de odio de extrema derecha que estaba acechando. Lo hice de manera inocente y no me arrepiento de nada. Me tatuaría a Gabriel Rufián, a Óscar Matute, a Irene Montero y a Yolanda Díaz", explicaba Bernabé.

Cristina, por su parte, no se esconde. Su estilo, actitud y forma de comunicar generan simpatía y rechazo a partes iguales. Buena muestra de ello son los cientos de comentarios que ha suscitado la noticia, entre los que destacan: "Tampoco vamos a descubrir ahora que hay gente sin cerebro útil", "Ya cualquiera es influencer" o "Pues las 40 matrículas de honor no le han servido para nada", entre otros.

El tatuaje de Cristina no es el primero que mezcla política y piel en España. En 2020, durante la pandemia, un joven valenciano decidió tatuarse en el muslo la cara de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, junto con el texto "fucking master".