'Financial Times' y 'The Times', atónitos ante la nueva imputación de Begoña Gómez

A finales de junio de 2022, Pedro Sánchez se presentaba henchido de orgullo y satisfacción por el éxito de la cumbre de la OTAN celebrada en España, en la que quiso vestirse de gran líder internacional. Aunque ya se rumoreaba desde antes de esa cita, los mentideros políticos insistían en que el presidente Sánchez estaba buscando una salida para cuando dejara la presidencia del Gobierno de España, y se dijo con mucha insistencia en que su ambición pasaba por convertirse en el Secretario General de la alianza atlántica. Tanto sonó el rumor que un año después, cuando convocó las elecciones generales tras el batacazo del PSOE en las autonómicas, tuvo que llegar a desmentir el rumor por el volumen que éste había alcanzado: "Todo es un bulo", dijo.

Resulta llamativo recordar aquellos capítulos de la trayectoria de Pedro Sánchez, y cómo utilizó aquella cumbre para su famoso documental, en el que se presentaba como un líder internacional solvente. Y resulta llamativo precisamente a la luz de los últimos acontecimientos. Sánchez ya no está ni se le espera en las grandes cumbres europeas. Sánchez acude raudo a las llamadas de Xi Jinping, o del grupo de Puebla, en el que no duda en fotografiarse y reunirse con sátrapas como Lula, Petro, Boric, o incluso Maduro.

Y no sólo eso. El cerco judicial que sufre y la intervención pública de su gobierno en asuntos privados de empresas, como la destitución del presidente de Telefónica, o su manoseo de la OPA de BBVA sobre Sabadell -que la Comisión Europea investiga- le ha terminado de apartar de esa imagen de líder internacional solvente que ha tratado de cultivar.

¡Y mucho de eso hay en el hecho de que las portadas internacionles estén sacando al presidente del Gobierno pero no como un gran líder internacional, sino como un primer ministro rodeado de escándalos de corrupción y la nueva y quinta imputación de su mujer no ha pasado desapercibida.

El diario The Times recogía este lunes que "la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, está acusa de malversación de fondos públicos" y añade que esta acusación "supone un nuevo golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya sacudido por escándalos de corrupción que involucran a altas figuras del partido socialista".

Recuerda el británico The Times que el presidente Sánchez ha estado "luchando por su supervivencia política desde que Santos Cerdán, su mano derecha, fue detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de soborno, conspiración criminal y tráfico de influencias". A esto habría que añadir que "la investigación sobre su esposa dominó el debate político y judicial durante más de un año. El caso comenzó en abril del año pasado con acusaciones de tráfico de influencias y corrupción empresarial, y desde entonces se ha ampliado para incluir acusaciones de apropiación indebida e intromisión profesional".

El diario británico recuerda que la corrupción cerca a Sánchez después de la detención de Santos Cerdán y "los audios presuntamente de dos de los acusados, su anterior mano derecha, un exministro socialista, y su asistente hablando sobre el intercambio de prostitutas, cuyos servicios y atributos detallan. Todos niegan delito alguno", señala el diario, quien también apunta que estas grabaciones empañan el discurso de Sánchez para abolir la Prostitución, al igual que sucede con el "resurgimiento de las acusaciones de que su suegro dirigía una red de burdeles".

No se olvida The Times de que "el hermano de Sánchez también enfrenta cargos de corrupción y tráfico de influencias" y que "su fiscal general ha sido acusado de filtrar documentos en un caso judicial que involucra a la pareja de un rival político conservador". Concluye The Times que "todos niegan haber cometido irregularidades".

Portada en Financial Times

Por su parte la cabecera británica de referencia Financial Times también se hace eco de la información y la lleva a su portada: "Un juez español acusa a la esposa de Pedro Sánchez de malversación de fondos".

Una imputación que "supone el último golpe para el primer ministro socialista, cuya familia cercana y sus asesores han enfrentado acusaciones de corrupción que han envuelto a su gobierno durante más de un año".

Y sigue: "Sánchez, cuyo hermano David también está siendo investigado por acusaciones de corrupción, dijo el año pasado que su familia había sido víctima de una operación de acoso e intimidación de la derecha."

Pero es que además, recuerda que "tres miembros del círculo íntimo del presidente Sánchez -su mano derecha Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su ayudante, Koldo García- también se han visto envueltos en investigaciones judiciales por acusaciones de que aceptaron sobornos de empresas para contratos de construcción", dice le diario. Una acusación que se circunscribe únicamente a Santos Cerdán.

También se centran en el fiscal general de España, Álvaro Garcái Ortiz, que "será juzgado por presuntamente filtrar información sobre el novio de una de las rivales políticas del primer ministro".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.