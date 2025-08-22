Portero: "El enaltecimiento del franquismo se multa con hasta 300.000 euros, pero el de ETA no se castiga"

El presidente de Dignidad y Justicia ha denunciado en esRadio que un año más las fiestas de Bilbao homenajearán a los asesinos de ETA, "concretamente a los asesinos de mi padre y a otros muchos también al jefe de la banda terrorista, Txeroki".

Portero confiaba en que "atiendan la denuncia que hemos presentado en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, donde hemos pedido que no se permita este tipo de actos porque minimiza a las víctimas y ensalza a los terroristas".

Desde el pasado sábado 16 de agosto hasta el próximo domingo 24, Bilbao celebra su semana grande y, como cada año, incluirá actos de homenaje a los asesinos de la banda terrorista ETA.

Con la ley en la mano, Daniel Portero, insiste en que "son actos suficientemente denigrantes para las víctimas del terrorismo que deben ser suspendidos, porque humillan a las víctimas y es un delito tipificado en el código penal".

Como ya ha demostrado la jurisprudencia, "los actos que son públicos es muy difícil de conseguir la suspensión, porque se entiende que una manifestación donde no hay lemas concretos, no se puede suspender. Ahora bien, los actos donde todos los días se están homenajeando a los terroristas de ETA, a parte de ser una caseta privada, se está exponiendo públicamente", decía. Y aclaraba que "no es lo mismo una manifestación que la exposición de fotos de los terroristas de ETA".

Tras quejarse de las dificultades con las que se encuentran para sacar adelante la vía contencioso administrativa, Daniel Portero señalaba que "me encantaría que la ley de víctimas del terrorismo no se equiparara ni con las medidas que se toman con las leyes de memoria histórica con los supuestos actos de enaltecimiento del franquismo".

Pero en este sentido, Portero recordaba que "el enaltecimiento del franquismo puede tener una multa de 300.000 euros, pero el enaltecimiento del terrorismo no tiene ninguna multa y las medidas económicas son muy eficaces". Por lo que "hemos solicitado en muchas ocasiones determinadas equiparaciones con la ley, porque no tenemos las mismas garantías que las víctimas del franquismo." Porque, aquellos que se sienten víctimas de un régimen que desapareció hace ya 50 años, no pueden ver a los asesinos de sus familiares recibiendo homenajes en vida, como sí que sufren las víctimas del terrorismo de ETA. "nosotros que hemos visto que continúa el enaltecimiento de manera brutal, no vemos ningún tipo de acción por parte de la Justicia".

Finalmente, destacó Portero que "lo que no puede ser es que exista una impunidad de 376 asesinatos sin resolver de 840. Más de un 40% sin resolver y esto es lo que estamos promoviendo".

Además, ha pronosticado que PSOE y Bildu terminarán pactando para gobernar en el país vasco: "van a gobernar con casi total seguridad y eso ha sido gracias a la limpieza étnica que se ha hecho durante años dentro del País Vasco". Un asunto que, decía, "debe tratar el PP" porque "es injusta la votación en el País Vasco donde no pueden votar aquellos que tuvieron que marcharse por miedo a los asesinatos de ETA".