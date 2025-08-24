Ocho poblaciones de León desalojadas tras declararse dos nuevos incendios y activarse otro

La localidad de Garaño se está viendo amenazada por un incendio que se ha iniciado en el término municipal de Soto y Amino y ha sido declarado con el Índice Grave de Riesgo (IGR) 2 por amenazar a la población. Con él, ya son nueve incendios con este nivel de peligrosidad en la provincia leonesa.

Además, hay que señalar también la reactivación del incendio de Fasgar y otro nuevo en Molinaseca. Todos estos frentes han supuesto que se ha tenido que desalojar ocho localidades en la provincia y unos 400 vecinos, aunque esa cifra aún podría aumentar.

17 incendios, nueve de gravedad 2

Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el incendio de Garaño se inició a las 14:04 horas, por causas que se están investigando, en un monte junto a la localidad por lo que los vecinos se han apresurado para actuar mientras llegaban las brigadas de extinción.

En estos momentos en el operativo contra incendios para tratar de extinguir las llamas trabajan un agente medioambiental, un cuadrilla terrestre, dos autobombas, una brigada helitransportada y dos medios aéreos, a los que se han unido bomberos de la Diputación de León.

Por su parte, otro fuego se ha iniciado en la localidad de Molinaseca, muy cercana a Ponferrada, sobre las 16:00 horas, el cual también ha sido declarado con el nivel 2 de peligrosidad por amenazar a poblaciones.

En la extinción del incendio, del que existe una causa probable en investigación, trabajan sobre el terreno un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos brigadas helitransportadas y dos helicópteros.

El avance de los incendios ha obligado también a cortar varias carreteras: la LE-4523 en el término municipal Carrocera; la LE-4503 en Portilla de Luna; y por último la LE-4517 en el término municipal de Barrios de Luna.

Los pueblos desalojados

Los municipios evacuados por el fuego de Garaño son Viñayo (80 vecinos), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (10). Por su parte, el de Molinaseca ha obligado a evacuar la localidad cercana del mismo nombre, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León, asi como Lombillo de los Barrios, en este caso por parte de la Policía Nacional ya que es pedanía de Ponferrada, con 15 vecinos desalojados.

De igual manera, el nuevo avance del incendio de Fasgar ha motivado el desalojo de las localidades de Fasgar (70 vecinos), Vegapujín (15), Posada de Omaña (25), Torrecillo (16) y Barrio del Puente (24).

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en nueve incendios -dos declarados este domingo- por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña, Garaño y Molinaseca.